ETV Bharat / Videos

গৌৰৱৰ চিন্তাধাৰাক মই বুজি নাপালোঁ: যোৰহাটত ভোটদান কৰি ক’লে হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামীয়ে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: অব্যাহত আছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ৷ যোৰহাট বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা যোৰহাট সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে জিলাখনৰ নাওশলীয়া বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে। ভোটদান কৰি হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয়, ‘‘এইখন বহুত পুৰণা গাঁও আৰু অতীজৰ পৰাই চিনাকি এই কেন্দ্ৰত মই মোৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ।’’ 

এইবাৰ বিজেপি দলে অধিক সংখ্যক আসন লাভ কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈ প্ৰসংগত কয়, ‘‘তেওঁ এজন সাংসদ আছিল । কিন্তু তেখেতৰ চিন্তাধাৰা বুজি নাপালোঁ । সাংসদ হিচাপে গৌৰৱ গগৈয়ে ২ টা বছৰত অলপ কাম কৰা হ'লে ভাল লাগিল হয় । মই তেওঁক সমালোচনা নকৰোঁ, যিহেতু তেওঁ নতুনকৈ আহিছে । কাম কৰিবৰ বাবে সকলোৱে চৰকাৰী ফাণ্ড পায় । সেই টকাৰে দুটামান হ’লেও ডাঙৰ কাম কৰা হ'লে ভাল লাগিলহেঁতেন । মানুহক যিদৰে সেৱা কৰিব লাগে মই ভাবোঁ কিছু পৰিমাণে তেওঁ ব্যৰ্থ হৈছে । তেওঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত উঠিছে । মানুহৰ মাজত এবাৰ সোমাব লাগে ৷ মানুহে মোক ভোট দিলে ভাল পাম আৰু অধিক কাম কৰিম । ভোট নিদিলে ভাবিম যে ক'ৰবাত ভুল কৰিছোঁ ।‘‘

লগতে পঢ়ক:

পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজ ওলাই আহিছে : ভোটদানৰ পাছতে গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী
গৌৰৱ গগৈ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.