ভোটাৰৰ ভিৰ দেখি উৎফুল্লিত জয়ন্ত মল্ল, সপৰিয়ালে ভোটদান নলবাৰীত - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 4:22 PM IST
নলবাৰী: গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত পুৱাৰে পৰা সকলো ভোটাৰ ওলাই আহিছে ভোটকেন্দ্ৰলৈ । নলবাৰীতো পুৱাৰে পৰা ভিৰ দেখা গৈছে ভোটকেন্দ্ৰসমূহত । নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলে সাব্যস্ত কৰে ভোটদান । নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোটৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই মাতৃ আৰু পত্নীৰ সৈতে একেলগে সাব্যস্ত কৰে ভোটদান । চান্দকুছি পাব্লিক হাইস্কুলৰ ২৩৩ নং ভোটকেন্দ্ৰত তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰে ভোটদান । প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি ৰাইজ হিলদ’ল ভাঙি ওলাই আহিছে ভোট দিবলৈ । এয়া এক সুস্থিৰ গণতন্ত্ৰৰ বাবে শুভ লক্ষণ বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া আগবঢ়াই জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই । গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ৰাইজৰ দীঘল শাৰী দেখি অভিভূত জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা । আনহাতে ৰাইজে যদি এইবাৰো সুযোগ দিয়ে নিশ্চয় কাম কৰিবলৈ আগ্ৰহী বুলি মন্তব্য কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে । ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিলে নিশ্চয় বিজয় হোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই ।
অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ জনতা ওলাই অহাটো গণতন্ত্ৰৰ শুভ লক্ষণ: এ কে ৰছিদ আলম
অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ জনতা ওলাই অহাটো গণতন্ত্ৰৰ শুভ লক্ষণ: এ কে ৰছিদ আলম