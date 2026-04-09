প্ৰিয়তম অবিহনে ভোট দিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 1:41 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যজুৰি অনুষ্ঠিত হৈছে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ওলাই আহিছে সাধাৰণ জনতা । বিগত সময়ত প্ৰিয়তম জুবিন গাৰ্গৰ সৈতে ভোটদান কৰিবলৈ অহা গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে এইবাৰ পামী বৰঠাকুৰৰ সৈতে আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে । বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসুস্থ হৈ চিকিৎসালয়ৰ পৰা বুধবাৰে ঘৰলৈ আহি অসুস্থ দেহাৰেই কৰিলে ভোটদান ।
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে কয়,"আগতে মই সদায় জুবিনৰ সৈতে ভোটদান কৰিবলৈ আহিছিলোঁ । ভোটদান সকলোৰে গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ, আমাৰ সকলোৰে এইটো দায়িত্ব । সেয়ে অসুস্থ দেহাৰে হ'লেও আজি ভোটদান কৰিবলৈ আহিছোঁ ।"
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি জুবিন গাৰ্গৰ ভগ্নী পামী বৰঠাকুৰে কয়,"মই, বৌ আমি সকলোৱে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলোঁ । সকলোৱে সজাগ হৈ, সতৰ্ক হৈ আৰু নিজৰ বিবেকেৰে ভোটদান কৰক । তেতিয়াহে আমি প্ৰকৃততে বিচৰা ধৰণে কথা বিলাক হ'ব ।"
