ভোটগ্ৰহণৰ বাবে সাজু ডিব্ৰুগড় : ১,৩২২ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা ভোটগ্ৰহণকাৰী দল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 8, 2026 at 4:10 PM IST
ডিব্ৰুগড়: ৰাজ্যত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ ডিব্ৰুগড় জিলা প্ৰশাসন অধিক তৎপৰ হৈছে । ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালস্থিত বকুল পলিটেকনিকত সাজি তোলা অস্থায়ী ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ব্যৱহৃত EVM, VVPAT সহিতে আৰু অনান্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰীসমূহ বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা প্ৰিজাইডিং বিষয়াসকলে সংগ্ৰহ কৰি ইতিমধ্যে ৰাওনা হৈছে নিজ নিজ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰসমূহলৈ ।
ডিব্ৰুগড় জিলাৰ মুঠ ৬ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ১০,৪৬,০৩১ গৰাকী ভোটাৰে এই বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব । ইয়াৰে ভিতৰত ৫,৪১,৮১৫ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ, ৫,০৪,২০৬ গৰাকী পুৰুষ আৰু অন্যান্য ভোটাৰ ১০ গৰাকী । ৮৭ নং চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিত ১,৭৮,৩৯৭ গৰাকী ভোটাৰ আছে । তাৰে ৮৫,৭৩৬ গৰাকী পুৰুষ, ৯২,৬৬০ গৰাকী মহিলা আৰু ১ গৰাকী অন্যান্য ভোটাৰ আছে । ৮৮ নং ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত ১,৯৭,৭৫২ গৰাকী ভোটাৰ আছে । তাৰে ৯৩,৯৭৯ গৰাকী পুৰুষ, ১,০৩,৭৭১ গৰাকী মহিলা আৰু ২ গৰাকী অন্যান্য ভোটাৰ আছে । ৮৯ নং খোৱাং সমষ্টিত ১,৫৭,৭৬৮ গৰাকী ভোটাৰ আছে । তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৭৬,৩৬৮ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৮১,৩৯৭ আৰু অন্যান্য ভোটাৰ ৩ গৰাকী আছে ।
৯০ নং দুলীয়াজান সমষ্টিত ১,৭৭,৫৫২ গৰাকী ভোটাৰ আছে । তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৫,৮৭৭ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৯১,৬৭২ গৰাকী আৰু অন্যান্য ভোটাৰৰ সংখ্যা ৩ গৰাকী । ৯১ নং টিংখাং সমষ্টিত ১,৭৮,২০১ গৰাকী ভোটাৰ আছে । তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৮৫,৯৬০ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ ৯২,২৪১ গৰাকী আছে । ইফালে ৯২ নং নাহৰকটীয়া সমষ্টিত ১,৫৬,৩৬১ গৰাকী আছে । তাৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৭৬,২৮৬ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৮০,০৭৪ গৰাকী আৰু অন্যান্য ভোটাৰ ১ গৰাকী আছে ।
জিলাখনত মুঠ ১,৩২২ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰে ৩০০ টা ভোট কেন্দ্ৰ মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰা হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ৩ টা ভোট কেন্দ্ৰ নদীৰ বুকুত থকাৰ বাবে জল পৰিবহনৰ সহায়ত বিষয়াসকল ভোট কেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে । চাবুৱা সমষ্টিৰ লাইকা দধিয়া চাপৰি অঞ্চলত থকা এই ৩ টা কেন্দ্ৰৰ বাবে এছডিআৰএফে বিষয়াসকলক ভোট কেন্দ্ৰলৈ নিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ।
ডিব্ৰুগড় জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে এই সম্পৰ্কে কয়, "ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালস্থিত বকুল পলিটেকনিকৰ পৰা ভোট গ্ৰহণৰ সকলো সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড়ত ১,৩২২ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত হ'ব ভোটদান । ৩০০ টা ভোট কেন্দ্ৰ কেৱল মহিলা সকলৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব । ডিব্ৰুগড়ত ভালদৰে ভোটদান হ'ব । ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগা ভোটদান প্ৰক্ৰিয়াত সকলো ৰাইজক সহযোগিতা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ ৷’’
