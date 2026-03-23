মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিন : জয়ৰ আশা বুকুত লৈ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

কংগ্ৰেছ নেতা ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ মনোনয়ন দাখিল (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 5:50 PM IST

নলবাৰী: নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে ক্ৰমাগত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কংগ্ৰেছৰ যুৱ নেতা ৰাতুল পাটোৱাৰীৰ । টিহুত নতুনত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰি কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে সোমবাৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । ২০২১ চনত এইগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতাই পূৰ্বৰ ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পৰা মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।

কিন্তু এইবেলি সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত নতুনকৈ গঠিত হোৱা ৪০ নং টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ হৈ কংগ্ৰেছৰ পৰা পুনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰে যুৱনেতাগৰাকীয়ে ৷ টিহু সমষ্টিৰ ৰাইজক এইবাৰ নতুন মুখৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে আহ্বান জনায় ৷ নতুনকৈ সমষ্টিবাসীক বিধায়ক সজাই ৫ বছৰ চাবলৈ আহ্বান জনাই যুৱ নেতা পাটোৱাৰীয়ে তাৰ সকলো ভাল-বেয়া প্ৰতিক্ৰিয়া গ্ৰহণ কৰিবলৈ সাজু বুলি মনোনয়ন দাখিলৰ পিছত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ৷

মনোনয়নৰ অন্তিমটো দিনত সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি ৰাতুল পাটোৱাৰীয়ে কয়, ‘‘ইতিমধ্যে আপোনালোক হয়তো আজি ইয়াতে ব্যস্ত আছে ৷ গতিকে আমাৰ কৈঠালকুছিৰ পৰা যিটো যাত্ৰা হৈছিল, সেই যাত্ৰাৰ খবৰ বেলেগৰ মুখৰ পৰা আপোনালোকে পাইছে ৷ তাত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ৷ প্ৰায় ৪-৫ হাজাৰ মটৰ চাইকেল, সৰু গাড়ী প্ৰায় ৪০০-৫০০ সকলোৱে আমাৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল কৰিব আহিছিল ৷ কিন্তু সময়ৰ প্ৰতি দৃষ্টি ৰাখি আমি আধাতে ৰেলীটোৰ পৰা আহি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলো ৷’’

লগতে পঢ়ক: নলবাৰীত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী অশোক শৰ্মাৰ মনোনয়ন দাখিল

