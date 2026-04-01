নাজিৰাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ LIVE - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 1, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 2:14 PM IST
শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰাত বিশাল নিৰ্বাচনী সভা । নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধানসভাৰ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধী ভাদ্ৰাই । নাজিৰা সমষ্টিৰ মেকীপুৰ চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰ লগতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু বিৰোধী ঐক্যৰ অংশীদাৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈও উপস্থিত থাকে । হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থক তথা দলীয় নেতা-কৰ্মী এই সভাত উপস্থিত থাকে । প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে নাজিৰা সমষ্টিৰ লগতে খোৱাং সমষ্টিতো নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশ ল'ব । খোৱাং সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ হৈও প্ৰচাৰ চলাব প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে । বিগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী দেৱব্ৰত শইকীয়া অত্যন্ত কম ভোটত জয়ী হৈছিল যদিও এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ তৰফৰ পৰা তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বান দেখা গৈছে । সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পিছত পূৰ্বৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ২৮ হাজাৰ ভোটাৰ নাজিৰা সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰায় ৬ হাজাৰ ভোটাৰ শিৱসাগৰ সমষ্টিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে । এই পৰিৱৰ্তিত ভোট বিন্যাসে নাজিৰা সমষ্টিত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
