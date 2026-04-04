শিলচৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৰোড শ্ব'ত; লক্ষাধিক জনতাৰ মাজতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উঠিলে চেল্ফী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

শিলচৰত ৰোড শ্ব'ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 4, 2026 at 9:01 AM IST

 শিলচৰ : শিলচৰ চহৰৰ ৰাজপথত সমবেত লক্ষাধিক জনতাৰ মাজত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল 'মামা,মামা' । শুকুৰবাৰে দলীয় কৰ্মী-সমৰ্থকৰ উপস্থিতিত শিলচৰত ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সন্ধিয়া ৬:৩০ বজাত শিলচৰৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যালয়ৰ ওচৰৰ ইটাখোলা খেলপথাৰৰ পৰা এই ৰোড শ্ব' আৰম্ভ হয় ।

শিলচৰৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডাঃ ৰাজদ্বীপ ৰয়, উধাৰবন্দ বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাজদ্বীপ গোৱালা আৰু লক্ষীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কৌশিক ৰায়ক লগতে লৈ এই ৰোড শ্ব'ত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

শিলচৰ চহৰৰ ইটাখোলা পইণ্টৰ পৰা ৰাঙ্গিৰখাড়ীলৈকে পথৰ দুয়োকাষে কেৱল জনতাৰ ভিৰ । নিশা ৮:৪৫ বজালৈকে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ইয়াৰ মাজতে মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সৈতে চেল্ফী তুলিবলৈ হেতাওপৰা সমৰ্থকৰ।  

ইয়াৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে পুৱা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰাক উপত্যকাৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীসকলৰ হৈ বিভিন্ন ঠাইত নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰথমে ১২১ নং হাইলাকান্দি বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী মিলন দাসৰ জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰে । তাৰ পিছত কাছাৰ জিলাৰ ১২০ নং ধলাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পালংঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশ লয় । তদুপৰি ১২১ নং কাটিগড়া বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কমলাক্ষ দে পুৰকায়স্থ আৰু ১১৭ নং বৰখলা বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী কিশোৰ নাথৰ হৈ নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

