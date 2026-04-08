নিৰ্বাচনৰ বাবে তৎপৰ প্ৰশাসন : চৰাইদেউৰ ৩৯১টা ভোটকেন্দ্ৰত হ’ব দুটা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 8, 2026 at 5:37 PM IST
ডিব্ৰুগড় : ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জিলাসমূহৰ দৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাতো ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সূচাৰুৰূপে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ জিলা প্ৰশাসন তৎপৰ হৈছে । জিলাখনৰ দুটাকৈ সমষ্টি ক্ৰমে মাহমৰা আৰু সোণাৰিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ ৷ সোণাৰি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে বুধবাৰে পুৱাৰে পৰা জিলা প্ৰশাসনে ইভিএম আৰু অন্যান্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ কাম আৰম্ভ কৰে ।
সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী কাউণ্টাৰসমূহৰ পৰা পৰিচালিত হয় ইভিএম বিতৰণ কাৰ্যসূচী । ইতিমধ্যে দায়িত্বপ্ৰাপ্ত বিষয়াসকলে নিজৰ ইভিএম আৰু আন সামগ্ৰীসমূহ সংগ্ৰহ কৰি নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হৈছে ।
চৰাইদেউ জিলা আয়ুক্ত নেহা যাদৱে এই সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমত কয়, ‘‘চৰাইদেউ জিলাত মুঠ ৩৯১ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । সোণাৰি মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত নিৰ্মাণ কৰা অস্থায়ী কাউণ্টাৰসমূহৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণ কৰা হৈছে । ২০৭ টা ভোটকেন্দ্ৰ সোণাৰিত আৰু মাহমৰাত ১৮৪ টা ভোটকেন্দ্ৰ আছে । ইয়াৰে ভিতৰত সোণাৰিত ১২ টা আৰু দুটা মাহমৰাত জটিল ভোটকেন্দ্ৰ আছে ৷’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কটকটীয়া কৰা হৈছে । পুৱা ৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ৫ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ হ'ব । ভোটকেন্দ্ৰলৈ ম'বাইল ফোন নিব নোৱাৰিব । ম'বাইল ফোন সুৰক্ষিতভাৱে ৰাখিবলৈ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । চৰাইদেউ জিলাৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ পোষ্টেল ভোট দিয়া ইতিমধ্যে শেষ হৈছে । জিলাখনৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে ১৮ বিশেষ সেনা আৰক্ষী কোম্পানী অনা হৈছে । মহিলাসকলৰ বাবে ৪০ টা মহিলাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত ভোটকেন্দ্ৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷’’
উল্লেখযোগ্য যে, চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১৭১৬৫৫ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ৮৪৬০২ গৰাকী, মহিলা ৮৭২৫২ গৰাকী, তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ এগৰাকী । আনহাতে মাহমৰাত মুঠ ভোটাৰ হৈছে ১৪৮৬৯০ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৭২৮০৫ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ ৭৫৮৮৯ গৰাকী ।
