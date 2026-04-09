আমি এনডিএ হিচাপে চৰকাৰ বনাম : হাগ্ৰামা মহিলাৰী - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

আমি এনডিএ হিচাপে চৰকাৰ বনাম : হাগ্ৰামা মহিলাৰী

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 2:06 PM IST

কোকৰাঝাৰ : ৰাজ্যৰ বাকী সমষ্টিবোৰৰ দৰে কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰো প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে পুৱাৰে পৰা ভোটাৰৰ লানি নিছিগা ভিৰ দেখা গৈছে । সমষ্টিটোৰ দেৱৰগাঁও হাইস্কুলৰ ১০৪ নং ভোটকেন্দ্ৰত বিটিচি প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু পত্নী তথা সমষ্টিটোৰ এনডিএ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰীয়ে ভোটদান কৰে । ভোটদান কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "আমাৰ ভাল ফলাফল হোৱাটো নিশ্চিত ৷ মুঠতে বিটিচিত বিপিএফ দলে ১১ খন আসন পোৱাটো নিশ্চিত । এনডিএ হিচাপে বিটিচিৰ ১৫ খন আসনে পোৱাটো খাটাং ৷ অসমত এইবাৰ এনডিএ চৰকাৰ হ'ব আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব ৷" সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী শিউলী মহিলাৰীয়ে কয়, "মই জয়ী হোৱাটো ১০০ শতাংশই নিশ্চিত ৷ জয়ী হ'লে মন্ত্ৰিত্ব বিচাৰিম । এয়া মহিলাসকলৰ দাবী ৷ নিৰ্বাচনৰ পাছত বহু কাম কৰিবলগীয়া আছে ৷"

লগতে পঢ়ক :

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬ : পুৱাৰে পৰা ভোটকেন্দ্ৰত লানি নিছিগা ভিৰ

