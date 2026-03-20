মই আজি নিজেই উপেক্ষিত ! যদি বহি দিওঁ কংগ্ৰেছে দিছপুৰ দখল কৰিব : জয়ন্ত দাস - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 20, 2026 at 5:25 PM IST
গুৱাহাটী: বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ পাছতেই তীব্ৰ ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছিল দিছপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশী তথা গেৰুৱা দলটোৰ অন্যতম এগৰাকী নেতা জয়ন্ত দাসে ৷ বৃহস্পতিবাৰে তীব্ৰ ক্ষোভ আৰু অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰি সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল জয়ন্ত দাসে ৷
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল নেতাগৰাকীয়ে ৷ এতিয়া দিছপুৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিবলৈ সাজু হৈছে জয়ন্ত দাস ৷ তেওঁ অসন্তুষ্টিক লৈ বিজেপি নেতৃত্বই বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও দাসে কয় যে তেওঁৰ এই সিদ্ধান্ত ব্যক্তিগত নহয় ৷ সমষ্টিটোৰ ৰাইজে তেওঁক সমৰ্থন জনাই আগুৱাই নিছে ৷
‘‘মই যদি বহি দিওঁ, তেন্তে কংগ্ৰেছে দিছপুৰ সমষ্টি দখল কৰিব ৷ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মোক বুজনি দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক মই জনাইছোঁ যদি মই বহি দিওঁ তেনেহলে দিছপুৰৰ গাদী কংগ্ৰেছে দখল কৰিব ৷ বৈজয়ন্ত জয় পাণ্ডাই দিল্লীৰ লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ’ব বুলি জনাইছে ৷ এটা সময়ত সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ লগত নিৰ্বাচনী সমিতিত থাকি আমি টিকট দিছিলোঁ আজি মই নিজেই উপেক্ষিত ৷'' দাসে কয় ৷
