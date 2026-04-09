সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 1:55 PM IST
নগাঁও: অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত আছে ৷ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিকূল বতৰে কিছু পৰিমাণে বাধা দিয়াৰ পিছতো ভোটাৰৰ ব্যাপক উছাহ পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ দিনৰ এক বজালৈ সমগ্ৰ অসমত ভোটদানৰ হাৰ ৫৯.৬৩% জানিব পৰা গৈছে ৷
বৃহস্পতিবাৰে সপৰিয়ালে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে নগাঁৱৰ বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই । জিলাখনৰ কিৰণবালা গোস্বামী বালিকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১৭৮ নং ভোটকেন্দ্ৰত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী শৰ্মাই ভোটদান কৰে ৷ উন্নয়নৰ পক্ষে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাইজ ওলাই অহা বুলি মন্তব্যও কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ৷ ৰূপক শৰ্মাৰ সৈতে একেলগে ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰলৈ আহে পত্নী আৰু পুত্ৰ ৷
লগতে পঢ়ক: জীৱনৰ ধুমুহাই কাক ক'ৰ পৰা ক'লৈ লৈ যায় কোনো ঠিক নাই : ভোট দিবলৈ আহি ক'লে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে
