ETV Bharat / Videos

মাজুলী কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত বঙলমৰাৰ পৰা আনিছে মিঞা : ভূৱন গাম - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ভূৱন গাম (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 2:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

মাজুলী: সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিতৌ নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে । গাঁৱে গাঁৱে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজনৈতিক সভা ।  

ইয়াৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ভূৱন গাম । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "সাংসদগৰাকীয়ে মাজুলীত মাত্ৰ ১০-১৫ হাজাৰ টকাৰ কাম কৰি ২ লাখ টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰা বুলি মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে ।"  

এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গামে পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'লে গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদ পুঁজিৰ কামৰ তদন্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল লুটপাত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মাজুলী কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত বঙলমৰাৰ পৰা মিঞা আনি ভয় খুৱাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

মাজুলী: সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে মাজুলীতো বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । ভোটাৰক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ নিতৌ নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে । গাঁৱে গাঁৱে অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজনৈতিক সভা ।  

ইয়াৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰিছে মাজুলী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক ভূৱন গাম । বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "সাংসদগৰাকীয়ে মাজুলীত মাত্ৰ ১০-১৫ হাজাৰ টকাৰ কাম কৰি ২ লাখ টকাৰ উন্নয়নমূলক কাম কৰা বুলি মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে ।"  

এখন নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি গামে পুনৰ নিৰ্বাচিত হ'লে গৌৰৱ গগৈৰ সাংসদ পুঁজিৰ কামৰ তদন্ত কৰাৰ হুংকাৰ দিয়ে । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল লুটপাত হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি গৌৰৱ গগৈক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । মাজুলী কংগ্ৰেছৰ ৰেলীত বঙলমৰাৰ পৰা মিঞা আনি ভয় খুৱাব বিচাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি
বিধায়ক ভূৱন গাম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.