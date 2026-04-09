বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 9, 2026 at 10:00 PM IST
তিতাবৰ: ৰাজ্যৰ জনতাই ইভিএমত বন্দী কৰিলে অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভাগ্য । সাধাৰণ জনতাৰ সমান্তৰালভাৱে প্ৰাৰ্থীসকলেও সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ । ১০২ নং তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই সাব্যস্ত কৰে ভোটাধিকাৰ । ৰতনপুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিজৰ ভোট সাব্যস্ত কৰে ধীৰাজ গোৱালাই ।
পুৱা ৭ বজাৰ পৰা তিতাবৰৰ প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰত আৰম্ভ হয় ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতে শ শ ভোটাৰ ৰাইজে । ২৪৫ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তিতাবৰত মুঠ দুই লাখ পাঁচশ চৈধ্য গৰাকী ভোটাৰে এইবাৰ তিতাবৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত পালন কৰিব নিৰ্ণায়ক ভূমিকা । ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতে খেতিৰ বাবে সাজু হ'ব বুলি জনালে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ধীৰাজ গোৱালাই ।
