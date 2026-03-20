শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰি সহস্ৰাধিক সমৰ্থকৰ সৈতে মনোনয়ন দাখিল ভূৱন গামৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : March 20, 2026 at 6:03 PM IST
মাজুলী : শুকুৰবাৰে হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লগত লৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দলীয় টিকট লাভ কৰাৰ পিছত মনোনয়ন দাখিল কৰে গামে । গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত শোভাযাত্ৰা উলিয়াই গামে সংহত আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত গামে কয়, ‘‘পোনপ্ৰথমে মই মাজুলীৰ ৰাইজক শুভেচ্ছা জনাইছো । মোক মাজুলীৰ ৰাইজে যথেষ্ট আশীৰ্বাদ দিব বুলি মোৰ বিশ্বাস । যোৱা পাঁচটা বছৰত মই কৰা কাম আৰু আমাৰ চৰকাৰৰ কাম-কাজত সন্তুষ্ট হৈ ৰাইজে মৰম দিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাত আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিবৰ বাবে আমাক বিপুল সংখ্যক ভোটত জয়ী কৰাব ৷’’
