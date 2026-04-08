বিহু নাচি, গামোচা পিন্ধাই ভোটকেন্দ্ৰলৈ পঠিয়ালে বিষয়া-কৰ্মচাৰীক - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

বিহু নাচি, গামোচা পিন্ধাই ভোটকেন্দ্ৰলৈ বিদায় বিষয়া-কৰ্মচাৰীক (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 4:17 PM IST

নগাঁও : ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে প'লিং বিষয়া আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াকে ধৰি সকলো ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে । তাৰ মাজতে নগাঁৱত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱা বিষয়াসকলক প্ৰতিগৰাকীকে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে বিহু নৃত্যৰ মাজেৰে বিদায় দিয়া হয় । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজেই এই পদক্ষেপৰ নেতৃত্ব লয় । প্ৰথমে নেহৰুবালি আৰু তাৰ পিছত ডছন খেলপথাৰৰ পৰা এনেদৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক বিদায় দিয়া হয় । কেৱল এয়াই নহয় বিষয়াসকলৰ সৈতে বিহুও নাচিলে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । জিলা প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপত আনন্দিত বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীসকল । আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "কোনোৱে যাতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে নিৰ্বাচন পাতিব পাৰো তাৰ বাবে আহ্বান জনালো ।" উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে নিয়োজিত মুঠ ৮,২২১ গৰাকী প'লিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াই ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লৈ নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

বিধানসভা নিৰ্বাচন : ৭২২ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে

নগাঁও : ৯ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ'ব । ইতিমধ্যে প'লিং বিষয়া আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াকে ধৰি সকলো ভোটকেন্দ্ৰসমূহলৈ ৰাওনা হৈছে । তাৰ মাজতে নগাঁৱত দেখা গ'ল এক ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য । ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হোৱা বিষয়াসকলক প্ৰতিগৰাকীকে গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে বিহু নৃত্যৰ মাজেৰে বিদায় দিয়া হয় । জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই নিজেই এই পদক্ষেপৰ নেতৃত্ব লয় । প্ৰথমে নেহৰুবালি আৰু তাৰ পিছত ডছন খেলপথাৰৰ পৰা এনেদৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে বিষয়া-কৰ্মচাৰীসকলক বিদায় দিয়া হয় । কেৱল এয়াই নহয় বিষয়াসকলৰ সৈতে বিহুও নাচিলে জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে । জিলা প্ৰশাসনৰ এই পদক্ষেপত আনন্দিত বিষয়া তথা কৰ্মচাৰীসকল । আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয়, "কোনোৱে যাতে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নকৰে আমি শান্তিপূৰ্ণভাৱে যাতে নিৰ্বাচন পাতিব পাৰো তাৰ বাবে আহ্বান জনালো ।" উল্লেখ্য যে নগাঁও জিলাৰ মুঠ ১৮৬৮ টা ভোটকেন্দ্ৰৰ বাবে নিয়োজিত মুঠ ৮,২২১ গৰাকী প'লিং আৰু প্ৰিজাইডিং বিষয়াই ষ্ট্ৰং ৰুমৰ পৰা নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী লৈ নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰলৈ ৰাওনা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

বিধানসভা নিৰ্বাচন : ৭২২ প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে

ETV Bharat Assamese Team

