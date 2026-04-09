দুই কন্যাৰ সৈতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ ভোটদান - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 4:55 PM IST
নলবাৰী: আন আন প্ৰাৰ্থীসকলৰ দৰেই গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে পূৰ্বৰ বিধায়ক তথা ৩৮ নং বৰক্ষেত্ৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ এইবাৰৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনে । মুকালমুৱাৰ ৰঘুনাথ চৌধাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত দুই জীয়ৰীৰ সৈতে বৃৃহস্পতিবাৰে পুৱা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ।
প্ৰতিকূল বতৰৰ মাজতো সকলো ভোটাৰক স্বতঃস্ফুৰ্তভাৱে আহি ভোটদান কৰিবলৈ বৰ্মনে আহ্বান জনায় । বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিত কংগ্ৰেছ দলৰ ফলাফল ভাল হ’ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সদৰী কৰে দিগন্ত বৰ্মনে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিত ৭২২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য ২,৫০,৫৪,৪৬৩ গৰাকী ভোটাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰিব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,২৫,৩১,৫৫২ গৰাকী পুৰুষ, ১,২৫,২২,৫৯৩ গৰাকী মহিলা আৰু ৩১৮ গৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ ।
লগতে পঢ়ক : তামুলপুৰত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা প্ৰমোদ বড়োৰ, উচিত বিচাৰৰ দাবী
লগতে পঢ়ক : তামুলপুৰত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক গৰিহণা প্ৰমোদ বড়োৰ, উচিত বিচাৰৰ দাবী