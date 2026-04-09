ETV Bharat / Videos

ভোটদান কৰি পাপনে ক'লে- এইবাৰ বিহুৰ অনুষ্ঠান নকৰো... - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে অংগৰাগ পাপন মহন্তই (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 4:54 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ভোটদান কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই । ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ এআইডিচি কার্যালয়ত ভোটাদান কৰে পাপনে । ভোটদান কৰিয়েই শীঘ্ৰে উভতি যোৱাৰ কথাও জনালে সংবাদমাধ্যমক ।  

সাংবাদিকৰ আগত পাপনে কয় জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতিকৰণৰ প্ৰসংগত পাপনে কয়,"কোনে কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, জুবিনৰ ন্যায় আমি বিচাৰি আছোঁ । ছিংগাপুৰে ৰায়দান ইতিমধ্যে দিলে, আমিও বিচাৰি আছোঁ আমাকো সোনকালে দিব লাগে । ফাষ্টট্ৰেক কৰিছে যদি সেইটো খুব সোনকালে হ'ব লাগে ।"

আনহাতে এইবাৰ বিহুমঞ্চত দেখা পোৱা নাযাব পাপনক । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বিগত দুবছৰ ধৰি বিহুৰ অনুষ্ঠান মই কৰা নাই, এইবাৰো অনুষ্ঠান কৰা নহয় । অহাবছৰলৈ সম্ভৱ হ'লে কৰিব পাৰোঁ । এইবছৰৰ পৰিৱেশটো ভাল নহয়, বহু বিহুতলীয়ে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰিছে । এটা বছৰ জুবিনক এইদৰে সুঁৱৰো । যিয়ে অনুষ্ঠান কৰিছে সেইটো ভাল কথা 'শ্ব মাষ্ট গ' অন' । লগতে নতুন প্ৰজন্মক আমি সুবিধা দিব লাগিব । কিন্তু এই বছৰটো এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ধৰণে হৈছে ।"

ইফালে ভোটদান কৰিবলৈ আহি একালৰ শিক্ষয়ত্ৰীক লগ পাই নষ্টালজিক হৈ পৰে পাপন । শিক্ষয়ত্ৰীয়ে ক'লে পাপনৰ শৈশৱৰ কথা  ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰিয়তম অবিহনে ভোট দিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

বিধানসভাত নাৰী-যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিক অংশগ্ৰহণ বিচাৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

গুৱাহাটী: ভোটদান কৰিলে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী অংগৰাগ পাপন মহন্তই । ৩৫ নং নিউ গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ এআইডিচি কার্যালয়ত ভোটাদান কৰে পাপনে । ভোটদান কৰিয়েই শীঘ্ৰে উভতি যোৱাৰ কথাও জনালে সংবাদমাধ্যমক ।  

সাংবাদিকৰ আগত পাপনে কয় জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতিকৰণৰ প্ৰসংগত পাপনে কয়,"কোনে কি কৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, জুবিনৰ ন্যায় আমি বিচাৰি আছোঁ । ছিংগাপুৰে ৰায়দান ইতিমধ্যে দিলে, আমিও বিচাৰি আছোঁ আমাকো সোনকালে দিব লাগে । ফাষ্টট্ৰেক কৰিছে যদি সেইটো খুব সোনকালে হ'ব লাগে ।"

আনহাতে এইবাৰ বিহুমঞ্চত দেখা পোৱা নাযাব পাপনক । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"বিগত দুবছৰ ধৰি বিহুৰ অনুষ্ঠান মই কৰা নাই, এইবাৰো অনুষ্ঠান কৰা নহয় । অহাবছৰলৈ সম্ভৱ হ'লে কৰিব পাৰোঁ । এইবছৰৰ পৰিৱেশটো ভাল নহয়, বহু বিহুতলীয়ে জুবিন গাৰ্গক সুঁৱৰি ইতিমধ্যে অনুষ্ঠানসমূহ বাতিল কৰিছে । এটা বছৰ জুবিনক এইদৰে সুঁৱৰো । যিয়ে অনুষ্ঠান কৰিছে সেইটো ভাল কথা 'শ্ব মাষ্ট গ' অন' । লগতে নতুন প্ৰজন্মক আমি সুবিধা দিব লাগিব । কিন্তু এই বছৰটো এটা শ্ৰদ্ধাঞ্জলিৰ ধৰণে হৈছে ।"

ইফালে ভোটদান কৰিবলৈ আহি একালৰ শিক্ষয়ত্ৰীক লগ পাই নষ্টালজিক হৈ পৰে পাপন । শিক্ষয়ত্ৰীয়ে ক'লে পাপনৰ শৈশৱৰ কথা  ।

লগতে পঢ়ক: প্ৰিয়তম অবিহনে ভোট দিলে গৰিমা শইকীয়া গাৰ্গে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

বিধানসভাত নাৰী-যুৱ প্ৰজন্মৰ অধিক অংশগ্ৰহণ বিচাৰে কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
অংগৰাগ পাপন মহন্ত
ভোটগ্ৰহণ
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

দুই কন্যাৰ সৈতে বৰক্ষেত্ৰী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰ্মনৰ ভোটদান

April 9, 2026 at 4:55 PM IST
Assam Assembly Election 2026

ভোটাৰৰ ভিৰ দেখি উৎফুল্লিত জয়ন্ত মল্ল, সপৰিয়ালে ভোটদান নলবাৰীত

April 9, 2026 at 4:22 PM IST
Assam Assembly Election 2026

অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ জনতা ওলাই অহাটো গণতন্ত্ৰৰ শুভ লক্ষণ: এ কে ৰছিদ আলম

April 9, 2026 at 3:56 PM IST
assam assembly election 2026

গণতন্ত্ৰৰ উৎসৱত হিলদল ভাঙি আহিছে লোক

April 9, 2026 at 3:56 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.