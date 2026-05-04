ETV Bharat / Videos

বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চই ৭০খনৰো অধিক আসন লাভ কৰিব : অখিল গগৈ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 9:40 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে জিলাখনৰ ডিমৌ, শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে প্ৰতিটো দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত হৃদস্পন্দনো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ সমৰ্থনত বক্তব্য় ৰাখি বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ।

ভোটগণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ, ডিমৌ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ, কংগ্ৰেছ দলৰ অজয় গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিজ নিজ জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মন্তব্য় কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আটাইকেইগৰাকীয়ে বিজয়ী হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছো । অসমৰ ৰাইজে আজি আকাংক্ষিত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওক । সাম্প্ৰদায়িক, ফেচীবাদী শক্তি বিজেপিৰ হাতৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চৰ হাতলৈ আহক । বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চই ৭০খনৰো অধিক আসন লাভ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা: অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি

তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? কি হ'ব বিৰোধীৰ ?

শিৱসাগৰ: শিৱসাগৰ জিলাৰ তিনিটা সমষ্টিৰ ভোটগণনা শিৱসাগৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বহুমুখী বিদ্যালয়ত আৰম্ভ হৈছে । ইয়াৰ লগে লগে জিলাখনৰ ডিমৌ, শিৱসাগৰ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে প্ৰতিটো দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত হৃদস্পন্দনো বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে । প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ নিজৰ সমৰ্থনত বক্তব্য় ৰাখি বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে ।

ভোটগণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শিৱসাগৰ, ডিমৌ আৰু নাজিৰা সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ৰাইজৰ দলৰ অখিল গগৈ, কংগ্ৰেছ দলৰ অজয় গগৈ আৰু দেৱব্ৰত শইকীয়াই নিজ নিজ জয়ৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি মন্তব্য় কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী অখিল গগৈয়ে কয়, "ৰাইজৰ দলৰ ১৩গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত আটাইকেইগৰাকীয়ে বিজয়ী হোৱাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছো । অসমৰ ৰাইজে আজি আকাংক্ষিত পৰিৱৰ্তন দেখিবলৈ পাওক । সাম্প্ৰদায়িক, ফেচীবাদী শক্তি বিজেপিৰ হাতৰ পৰা বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চৰ হাতলৈ আহক । বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চই ৭০খনৰো অধিক আসন লাভ কৰিব ।"

লগতে পঢ়ক:বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা: অসম, পশ্চিম বংগ, কেৰালাম, তামিলনাডু আৰু পুডুচেৰীত কোনে মাৰিব বিজয়ৰ হাঁহি

তৃতীয়বাৰৰ বাবে দিছপুৰ দখল কৰিব পাৰিবনে এনডিএই ? কি হ'ব বিৰোধীৰ ?

For All Latest Updates

TAGGED:

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল
শিৱসাগৰ বিধানসভা সমষ্টি
নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টি
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Padma Hazarika

খাজানাতকৈ বাজনা বেছি কংগ্ৰেছৰ: ফলাফলৰ প্ৰাক্ সন্ধিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ

May 3, 2026 at 9:10 PM IST
Rebellion of 40 primary committees of Morigaon District Tribal Association

মৰিগাঁও জিলা ট্ৰাইবেল সংঘত বিদ্ৰোহ: ৪০ খন প্ৰাথমিক সমিতিৰ অসহযোগৰ হুংকাৰ

May 3, 2026 at 8:40 PM IST
Guwahati Vote Counting center

পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু মহানগৰ প্ৰশাসন, ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং হ'ব পাঁচ সমষ্টিৰ

May 3, 2026 at 8:30 PM IST
MLA AKHIL GOGOI

৭০ খন আসন লাভেৰে ৰাজ্যত বিৰোধীৰ চৰকাৰ হ’ব: অখিল গগৈৰ দাবী

May 3, 2026 at 7:40 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.