ফালফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব: ৰূপক শৰ্মা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 2, 2026 at 4:30 PM IST
নগাঁও : অহা ৪ মে’ত অনুষ্ঠিত হ'ব অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা । সিদিনাই নিৰ্ণয় হ'ব ১২৬টা বিধানসভা সমষ্টিত কোনে বিজয়ৰ শেষ হাঁহিটি মাৰিব । কোনে গঠন কৰিব চৰকাৰ । এই অপেক্ষাৰ মাজতেই বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰিলে নগাঁও বটদ্ৰৱা বিধামসভা সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰূপক শৰ্মাই ।
চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰি ৰূপক শৰ্মাই কয়, “অসমত এইবাৰ ৯৫ তকৈ অধিক আসন লাভ কৰি বিজেপি মিত্ৰজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব । অসমৰ এগজিট প'লক লৈ বিৰোধীয়ে কটাক্ষ কৰিছে কেৱল নিজৰ নিজৰ দলীয় কৰ্মীৰ মনোবল ধৰি ৰাখিবলৈ । এগজিট প'ল মিছা বুলি নক'লে বিৰোধীয়ে ভোটগণনাৰ বাবে এজেণ্ট বিচাৰি নাপাব । এতিয়া ফালফলৰ পাছত বিৰোধীয়ে ইভিএমক দোষাৰোপ কৰিব । কংগ্ৰেছৰ কোনো সমষ্টি জয়ী হ’ব বুলি কোৱা এগজিট প'লক লৈ কিন্তু নিৰ্দিষ্ট সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছীসকল উৎফুল্লিত হৈছে ।”
আনহাতে পশ্চিমবংগত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিব সেই সন্দৰ্ভতো মন্তব্য় কৰি ৰূপক শৰ্মাই কয়, "এইবাৰ মমতা বেনাৰ্জীৰ মেজিক ওফৰাই বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হ’ব ।"
