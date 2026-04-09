শিৱসাগৰত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ উদ্বিগ্নতা আছুৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 3:20 PM IST
শিৱসাগৰ: আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে সাধাৰণ ভোটাৰ ৰাইজৰ লগতে বৃহস্পতিবাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ৷ শিৱসাগৰ নগৰৰ সমীপৰ জয়সাগৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক ফুকনৰ । জয়ানগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত ভোট প্ৰদান কৰি এখন সমৃদ্ধ অসম গঢ়াৰ স্বাৰ্থত ৰাইজক ভোট প্ৰদান কৰিবলৈ সমীৰণ ফুকনে আহ্বান জনায় ৷
আনহাতে, বুধবাৰৰ নিশা শিৱসাগৰ সমষ্টিত সংঘটিত নিৰ্বাচনী হিংসাক লৈ উদ্বিগ্নতাও প্ৰদৰ্শন কৰে ছাত্ৰনেতাগৰাকীয়ে । এই সন্দৰ্ভত সমীৰণ ফুকনৰ প্ৰতিক্ৰিয়া এনেধৰণৰ, ‘‘গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ষেত্ৰত হিংসা কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷’’ সকলোকে সংযম ৰাখি আগবাঢ়ি যাবলৈও তেওঁ আহ্বান জনায় ।
আনহাতে, বহিঃৰাজ্যৰ পৰা অহা সন্দেহজনক নাগৰিকৰ সন্দৰ্ভতো সমীৰণ ফুকনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷ বিষয়টো সন্দৰ্ভত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে কয় যে, এখন শুদ্ধ ভোটাৰ তালিকা পাবলৈ আছুৱে দীৰ্ঘদিনীয়া সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিছে ৷ অসমীয়া ভাষা নজনা এইসকল ভোটাৰ কোন আৰু ক’ৰ পৰা আহিছে সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে একাংশ লোকক ভোট প্ৰদানৰ অধিকাৰ দিছে যদিও অসমীয়া থলুৱা ৰাইজ সজাগ আৰু সচেতন হৈ নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰসমূহত কাঢ়া নজৰ ৰাখিবলৈও আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক সমীৰণ ফুকনে আহ্বান জনায় ৷
