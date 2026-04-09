হাতত লাখুটি, মনত আত্মবিশ্বাস লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহিল ৭৫ বছৰীয়া আইতা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

আইতা ইন্দ্ৰেশ্বৰী বৰুৱা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 8:47 PM IST

সৰুপথাৰ: বয়স যিমানেই নহওক, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই । বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যোৰহটীয়া গাঁৱৰ শিশু কল্যাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় এগৰাকী বৃদ্ধা ।

মহিলাগৰাকীয়ে গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত উপস্থিত থাকি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰে যে সজাগতাৰ আগত বয়স কেৱল মাথোঁ এটা সংখ্যাহে ৷ ভোটকেন্দ্ৰত মহিলাগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।

শাৰীৰিক দুৰ্বলতা তথা বয়সক নেওচা দি ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰী বৰুৱা বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰে চাংপুল গাঁৱৰ বাসিন্দা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ মনৰ উৎসাহে কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত থকা অন্যান্য ভোটাৰসকলৰ মাজত এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ৷

লগতে পঢ়ক: বিয়লি ৫ বজালৈ লখিমপুৰ জিলাত ৮৫ শতাংশ ভোটদান, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন ভোটগ্ৰহণ

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
শিশুকল্যাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়
সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টি
৭৫ বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ ভোটদান
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly Election 2026

জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টোৱে ভোটত প্ৰভাৱ পেলাইছে: চিপিআই(এমএল)ৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানেন্দ্ৰ সৰকাৰ

April 9, 2026 at 8:21 PM IST
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

হুইল চেয়াৰত আহি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত শাৰিৰীকভাৱে অক্ষম মহিলাৰ

April 9, 2026 at 8:13 PM IST
Assam Assembly Election 2026

দেশৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এনডিএ ৰ পক্ষত এইবাৰ ঐতিহাসিক জনাদেশ হ’ব : দিলীপ শইকীয়া

April 9, 2026 at 7:35 PM IST
Assam assembly election 2026, Singer Torali Sarma cast his vote

ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে কণ্ঠশিল্পী তৰালী শৰ্মাই

April 9, 2026 at 7:26 PM IST

