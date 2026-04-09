হাতত লাখুটি, মনত আত্মবিশ্বাস লৈ ভোটকেন্দ্ৰলৈ আহিল ৭৫ বছৰীয়া আইতা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : April 9, 2026 at 8:47 PM IST
সৰুপথাৰ: বয়স যিমানেই নহওক, ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবই । বৃহস্পতিবাৰে সৰুপথাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ যোৰহটীয়া গাঁৱৰ শিশু কল্যাণ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় এগৰাকী বৃদ্ধা ।
মহিলাগৰাকীয়ে গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ উৎসৱত উপস্থিত থাকি নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত কৰে যে সজাগতাৰ আগত বয়স কেৱল মাথোঁ এটা সংখ্যাহে ৷ ভোটকেন্দ্ৰত মহিলাগৰাকীৰ উপস্থিতিয়ে সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে ।
শাৰীৰিক দুৰ্বলতা তথা বয়সক নেওচা দি ৭৫ বছৰ অতিক্ৰম কৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰী বৰুৱা বৃহস্পতিবাৰে দিনৰ ভাগত ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হয় । সৰুপথাৰ সমষ্টিৰে চাংপুল গাঁৱৰ বাসিন্দা এই বৃদ্ধাগৰাকীৰ মনৰ উৎসাহে কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত থকা অন্যান্য ভোটাৰসকলৰ মাজত এক ইতিবাচক প্ৰভাৱ পেলায় ৷
লগতে পঢ়ক: বিয়লি ৫ বজালৈ লখিমপুৰ জিলাত ৮৫ শতাংশ ভোটদান, শান্তিপূৰ্ণভাৱে সম্পন্ন ভোটগ্ৰহণ
