ETV Bharat / Videos

নামনি অসমৰ ৫১খন আসনৰ ৩৫ খনতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 10:30 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী : ভোটগণনাৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ বালিলেছা কালী মন্দিৰত আশিস ল'লে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । বিজয়ৰ আশা বুকুত বান্ধি বালিলেছা দেৱালয়ত সেৱা লৈ অসমত এনডিএৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নামনি অসমৰ ৫১খন আসনৰ ৩৫ খনতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । এইবাৰ ৰাইজে কিমান বেছি ভোটত আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰ ফলাফলৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠনেৰে যাতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে দেৱীমাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো ।" এতিয়া আশা, হিচাপ বুলি কথা নাই, বাস্তবলৈ আহিব লাগে বুলি মন্তব্য় কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: ৮৮ খন আসনত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি, কংগ্ৰেছৰ ২৭

জালুকবাৰীত দুৰ্গ অক্ষত থাকিব নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ?

নলবাৰী : ভোটগণনাৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ বালিলেছা কালী মন্দিৰত আশিস ল'লে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । বিজয়ৰ আশা বুকুত বান্ধি বালিলেছা দেৱালয়ত সেৱা লৈ অসমত এনডিএৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।

নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নামনি অসমৰ ৫১খন আসনৰ ৩৫ খনতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । এইবাৰ ৰাইজে কিমান বেছি ভোটত আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰ ফলাফলৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠনেৰে যাতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে দেৱীমাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো ।" এতিয়া আশা, হিচাপ বুলি কথা নাই, বাস্তবলৈ আহিব লাগে বুলি মন্তব্য় কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।

লাইভ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনাৰ লাইভ আপডেট: ৮৮ খন আসনত বিজেপিৰ অগ্ৰগতি, কংগ্ৰেছৰ ২৭

জালুকবাৰীত দুৰ্গ অক্ষত থাকিব নে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ?

For All Latest Updates

TAGGED:

নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টি
ইটিভি ভাৰত অসম
জয়ন্ত মল্লবৰুৱা
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন ২০২৬
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

বিৰোধী ঐক্য়মঞ্চই ৭০খনৰো অধিক আসন লাভ কৰিব : অখিল গগৈ

May 4, 2026 at 9:40 AM IST
Padma Hazarika

খাজানাতকৈ বাজনা বেছি কংগ্ৰেছৰ: ফলাফলৰ প্ৰাক্ সন্ধিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া পদ্ম হাজৰিকাৰ

May 3, 2026 at 9:10 PM IST
Rebellion of 40 primary committees of Morigaon District Tribal Association

মৰিগাঁও জিলা ট্ৰাইবেল সংঘত বিদ্ৰোহ: ৪০ খন প্ৰাথমিক সমিতিৰ অসহযোগৰ হুংকাৰ

May 3, 2026 at 8:40 PM IST
Guwahati Vote Counting center

পাঁচটা সমষ্টিৰ ভোটগণনাৰ বাবে সাজু মহানগৰ প্ৰশাসন, ১৪ খন টেবুলত কাউন্টিং হ'ব পাঁচ সমষ্টিৰ

May 3, 2026 at 8:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.