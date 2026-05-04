নামনি অসমৰ ৫১খন আসনৰ ৩৫ খনতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'ব : জয়ন্ত মল্লবৰুৱা - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
Published : May 4, 2026 at 10:30 AM IST
নলবাৰী : ভোটগণনাৰ পূৰ্বে নলবাৰীৰ বালিলেছা কালী মন্দিৰত আশিস ল'লে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই । বিজয়ৰ আশা বুকুত বান্ধি বালিলেছা দেৱালয়ত সেৱা লৈ অসমত এনডিএৰ আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ জয় নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ।
নলবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নামনি অসমৰ ৫১খন আসনৰ ৩৫ খনতেই এনডিএৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হোৱাৰ আশা ব্যক্ত কৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । এইবাৰ ৰাইজে কিমান বেছি ভোটত আশীৰ্বাদ দিয়ে তাৰ ফলাফলৰ বাবেহে অপেক্ষা কৰি আছে বুলি মন্তব্য কৰি জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই কয়, "মুখ্য়মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত পুনৰ চৰকাৰ গঠনেৰে যাতে উন্নয়ন আৰু বিকাশৰ গতি ত্বৰান্বিত কৰিবৰ বাবে দেৱীমাৰ ওচৰত সেৱা জনাইছো ।" এতিয়া আশা, হিচাপ বুলি কথা নাই, বাস্তবলৈ আহিব লাগে বুলি মন্তব্য় কৰে নলবাৰী সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে ।
