পুত্ৰৰ মনোনয়ন দাখিলত অংশ লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিস্ফোৰণ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

পুত্ৰৰ মনোনয়ন দাখিলত অংশ লৈ ৰকিবুল হুছেইনৰ বিস্ফোৰণ

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 23, 2026 at 5:53 PM IST

নগাঁও : নগাঁৱৰ চামগুৰি সমষ্টিৰ বিৰোধী ঐক্যৰ প্ৰাৰ্থী তাঞ্জিল হুছেইনে মনোনয়ন দাখিল কৰে । এই মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত উপস্থিত থাকে পিতৃ তথা ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন । সাংবাদিকৰ সন্মুখত বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ ৰকিবুল হুছেইন । কিন্তু পবিত্ৰ ৰোজা মাহৰ অন্তত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে বিজেপিত যোগদান সম্পৰ্কে মুখ খুলিম বুলি কোৱা ৰকিবুল হুছেইনে উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিল । তাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপিৰ মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাই কিয় দলত্যাগ কৰিলে সেয়াহে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে ।

প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সম্পৰ্কে সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ কয়, "আজি এগৰাকী জনজাতীয় মহিলা যি মন্ত্ৰী আছিল তেওঁ কি কাৰণত পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জবাব দিয়ক ।" জুবিন গাৰ্গৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু সম্পৰ্কেও মন্তব্য কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ।

তেওঁ কয়, "জুবিন গাৰ্গে কৈছিল যে এইবাৰ মই বিজেপিক আহিব নিদিও । জুবিন গাৰ্গে কৈছে যে মই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে কেম্পেইন কৰিম । বিজেপিক ভোট নিদিব । এই কথা-বতৰাবোৰৰ বাবে আজি জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজত নাই ।"  

লগতে পঢ়ক : মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনটোত ধেমাজিত শাসক-বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন

