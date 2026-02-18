অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন LIVE - BUDGET SESSION 2026
Published : February 18, 2026 at 9:40 AM IST
অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিন ৷ প্ৰশ্নোত্তৰ কালেৰে আজিও আৰম্ভ হয় বিধানসভাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকা ৷ ১৯ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে চলিবলগীয়া এই অধিৱেশন হৈছে বৰ্তমানৰ পঞ্চদশ বিধানসভাৰ অন্তিমখন অধিৱেশন ৷ এই অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা অৰ্থাৎ কালি সদনৰ মজিয়াত বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দাখিল কৰিছিল আগন্তুক জুলাই মাহলৈকে চাৰিমাহৰ লেখানুদান ৷ অধিৱেশনৰ আজি তৃতীয় দিনাৰ কাৰ্যক্ৰমণিকাত এই লেখানুদানৰ ওপৰত চলিব চৰ্চা ৷ শাসক-বিৰোধী উভয় পক্ষৰে সদস্যসকলে এই বিতৰ্কত ভাগ ল'ব ৷ আজি বিধানসভাত বিত্ত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে দুখন পৰিপূৰক বিনিয়োজন বিধেয়কো দাখিল কৰিব ৷ ৷ বৃহস্পতিবাৰে অন্ত পৰিব বিধানসভাৰ চাৰিদিনীয়া এই বাজেট অধিৱেশনৰ ৷ এই অধিৱেশনৰ পিছত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট অধিৱেশনখন অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পিছত অৰ্থাৎ জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
