অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনৰ LIVE... - ASSAM ASSEMBLY 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 29, 2026 at 9:42 AM IST
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুর্দশ তথা অন্তিম দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । সোমবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন চমুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৩১ জুলাইলৈকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাই অৰ্থাৎ আজিয়েই শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি চতুর্দশ তথা অন্তিম দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । সোমবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন চমুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ৷ সেই অনুসৰি ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৩১ জুলাইলৈকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাই অৰ্থাৎ আজিয়েই শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷