অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ ত্ৰয়োদশ দিন LIVE... - ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 28, 2026 at 9:39 AM IST
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি ত্ৰয়োদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । সোমবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন চমুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৩১ জুলাইলৈকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাইতে শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ অৰ্থাৎ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি ত্ৰয়োদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । সোমবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসৰ পৌৰহিত্যত অনুষ্ঠিত বিধানসভাৰ কাৰ্য উপদেষ্টা সমিতি চমুকৈ বিএচিৰ বৈঠকত বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ দিন চমুৱাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ৷ ৰাজ্যৰ ২৫ খন জিলাত হোৱা ভয়াৱহ বানৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ চলিত বাজেট অধিৱেশনৰ দিন হ্ৰাস কৰা হৈছে ৷ পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত সূচী অনুসৰি ৩১ জুলাইলৈকে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল ৷ কিন্তু ৰাজ্যৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৩১ জুলাইৰ পৰিৱৰ্তে ২৯ জুলাইতে শেষ হ'ব বিধানসভাৰ অধিৱেশন ৷ অৰ্থাৎ দুদিন চমুৱাই দিয় হ'ল অসম বিধানসভা অধিৱেশনৰ দিন ৷