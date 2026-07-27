অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বাদশ দিন LIVE - ASSAM ASSEMBLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 27, 2026 at 9:45 AM IST
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বাদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । আজি সদনত এডভাণ্টেজ আছাম 2.0 সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ জৈৱিক কৃষি, জৰাজীৰ্ণ পথ সন্দৰ্ভতো সদনত আলোচনা হ’ব ৷ ইফালে উজনি অসমত বানৰ সংহাৰৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সদনত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে ৷
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বাদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । আজি সদনত এডভাণ্টেজ আছাম 2.0 সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ জৈৱিক কৃষি, জৰাজীৰ্ণ পথ সন্দৰ্ভতো সদনত আলোচনা হ’ব ৷ ইফালে উজনি অসমত বানৰ সংহাৰৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সদনত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে ৷