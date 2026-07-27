ETV Bharat / Videos

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ দ্বাদশ দিন LIVE - ASSAM ASSEMBLY

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসম বিধানসভা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 27, 2026 at 9:45 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বাদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । আজি সদনত এডভাণ্টেজ আছাম 2.0 সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ জৈৱিক কৃষি, জৰাজীৰ্ণ পথ সন্দৰ্ভতো সদনত আলোচনা হ’ব ৷ ইফালে উজনি অসমত বানৰ সংহাৰৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সদনত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে ৷

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি দ্বাদশ দিন ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । আজি সদনত এডভাণ্টেজ আছাম 2.0 সন্দৰ্ভত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ জৈৱিক কৃষি, জৰাজীৰ্ণ পথ সন্দৰ্ভতো সদনত আলোচনা হ’ব ৷ ইফালে উজনি অসমত বানৰ সংহাৰৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে সদনত শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈয়ে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন
অসম বাজেট
ASSAM ASSEMBLY
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam cmHimanta Biswa Sarma

বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ সংবাদমেল: জনতা ভৱনৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ

July 24, 2026 at 3:52 PM IST
Assam Assembly

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ

July 24, 2026 at 9:43 AM IST
16th ASSAM LEGISLATIVE ASSEMBLY BUDGET SESSION, 23rd JULY, 2026

ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন ২০২৬ৰ দশম দিন...LIVE

July 23, 2026 at 10:03 AM IST
ASSAM ASSEMBLY BUDGET SESSION

অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন LIVE

July 22, 2026 at 9:40 AM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.