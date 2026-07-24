অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ - ASSAM ASSEMBLY
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : July 24, 2026 at 9:43 AM IST
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি একাদশ দিন ৷ বিধানসভাত বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে সদনত উজনি অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল অখিল গগৈয়ে ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷
অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ আজি একাদশ দিন ৷ বিধানসভাত বাজেট সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় ৷ পুৱা ৯:৩০ বজাৰ পৰা সদনৰ কাম-কাজ আৰম্ভ হয় । উল্লেখ্য যে, ষোড়শ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ১০ জুলাইত ২০২৬-২৭ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই ৷ বৃহস্পতিবাৰে সদনত উজনি অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰি সভাস্থগিত প্ৰস্তাৱ আনিছিল অখিল গগৈয়ে ৷ কিন্তু অধ্যক্ষই তেওঁৰ প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰে ৷ অখিল গগৈক নিজৰ বক্তব্য ৰাখিবলৈ দুই মিনিট সময় দিয়া হৈছিল যদিও নিৰ্ধাৰিত সময়ৰ পিছতো তেওঁ নিজৰ ভাষণ শেষ নকৰাত অধ্যক্ষই তেওঁক বহিবলৈ কয় ৷ কিন্তু অখিল গগৈয়ে হুলস্থূলীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দিনটোৰ বাবে তেওঁক সদনৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে অধ্যক্ষ ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷