বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 : মই বিধায়ক হ’লে কোনেও যাতে মোক 'ছাৰ' বুলি নামাতে... ! কোনে ক'লে ? - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ডিমৰিয়া সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী তপন দাসৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 28, 2026 at 9:21 AM IST

গুৱাহাটী : ‘‘উন্নয়নমূলক কাম-কাজেৰে সদায় মই ডিমৰীয়াবাসীৰ বিপদৰ বন্ধু হৈ থাকিব বিচাৰো । সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মই বিধায়ক হ’লে কোনেও যাতে মোক 'ছাৰ' বুলি সম্বোধন নকৰে । মোক ৰাইজে দাদা, ভাইটি বুলি ক’লে ভাল পাম ৷’’ শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ সাতগাঁৱত এই মন্তব্য কৰে ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে ৷

উল্লেখ্য যে, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । সকলোৱে ন ন কথা কৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ পাৰ্যমানে উঠি-পৰি লাগিছে ৷

এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসেও সমষ্টিটোত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত সোণাপুৰ, ডিগাৰু, আমচিং, ক্ষেত্ৰী, ধূপগুৰি, উৰল আৰু বিয়লি ভাগত সাতগাঁও লাচিত পুথিভঁৰালত অয়োজিত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টি
অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থী তপন দাস
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান
অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ETV Bharat Assamese Team

