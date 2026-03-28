বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026 : মই বিধায়ক হ’লে কোনেও যাতে মোক 'ছাৰ' বুলি নামাতে... ! কোনে ক'লে ? - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : March 28, 2026 at 9:21 AM IST
গুৱাহাটী : ‘‘উন্নয়নমূলক কাম-কাজেৰে সদায় মই ডিমৰীয়াবাসীৰ বিপদৰ বন্ধু হৈ থাকিব বিচাৰো । সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈ মই বিধায়ক হ’লে কোনেও যাতে মোক 'ছাৰ' বুলি সম্বোধন নকৰে । মোক ৰাইজে দাদা, ভাইটি বুলি ক’লে ভাল পাম ৷’’ শুকুৰবাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈ গুৱাহাটীৰ সাতগাঁৱত এই মন্তব্য কৰে ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসে ৷
উল্লেখ্য যে, সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ৩৪ নং ডিমৰীয়া বিধানসভা সমষ্টিত অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান । সকলোৱে ন ন কথা কৈ ৰাইজৰ কাষ চাপিবলৈ পাৰ্যমানে উঠি-পৰি লাগিছে ৷
এন ডি এ মিত্ৰজোঁটৰ অসম গণ পৰিষদৰ মনোনীত প্ৰাৰ্থী ডঃ তপন দাসেও সমষ্টিটোত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰচাৰ অভিযান ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগত সোণাপুৰ, ডিগাৰু, আমচিং, ক্ষেত্ৰী, ধূপগুৰি, উৰল আৰু বিয়লি ভাগত সাতগাঁও লাচিত পুথিভঁৰালত অয়োজিত এক নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক : বিকাশ, উন্নয়নৰ বাবে অসমত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
লগতে পঢ়ক : প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মই নাও মেলি দিছো যদিও, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো খাটাং : ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা
লগতে পঢ়ক : বিকাশ, উন্নয়নৰ বাবে অসমত ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰৰ প্ৰয়োজন : কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা
লগতে পঢ়ক : প্ৰশান্ত মহাসাগৰত মই নাও মেলি দিছো যদিও, লক্ষ্যত উপনীত হোৱাটো খাটাং : ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা