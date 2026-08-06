ETV Bharat / Videos

বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ আশ্বাস - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিলে অশোক সিংহলে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 8:41 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা: "প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পঞ্চায়তে, পঞ্চায়তে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ প্ৰদান কৰা হ'ব, বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"-বৃহস্পতিবাৰে নাজিৰাত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই মন্তব্য কৰে । ১৯ জুলাইত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানে চাৰিওফালে তথৈবচ কৰাৰ পাছতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত জ্বৰ, চৰ্দি আদি ৰোগে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । বানপানীৰ ফলত যাতে অঞ্চলটোত কোনোধৰণৰ মহামাৰীৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে ।  

শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শিমলুগুৰি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা বিনামূলীয়া বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল উপস্থিত হয় । এই শিবিৰত উপস্থিত হৈ প্ৰতিটো বিভাগৰে ২৬ ৰ পৰা ৩০ জনলৈকে চিকিৎসক নিয়োগ কৰাৰ কথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । বহুকেইটা পৰিয়ালত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়াৰ পাছতে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত তিনি বছৰৰ বানে কাঢ়িলে ২৩১ জনৰ প্ৰাণ, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি

বানত গৃহহাৰা বন্যাৰ্তক নতুনকৈ এখন ঘৰ সাজি দিবলৈ সাজু লেবাংকুলাবাসী

নাজিৰা: "প্ৰয়োজন সাপেক্ষে পঞ্চায়তে, পঞ্চায়তে বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ প্ৰদান কৰা হ'ব, বানাক্ৰান্ত ৰাইজে কোনো অসুবিধা নোপোৱাকৈ সকলোবোৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব ।"-বৃহস্পতিবাৰে নাজিৰাত উপস্থিত হৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে এই মন্তব্য কৰে । ১৯ জুলাইত হোৱা প্ৰলয়ংকাৰী বানে চাৰিওফালে তথৈবচ কৰাৰ পাছতে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ মাজত জ্বৰ, চৰ্দি আদি ৰোগে দেখা দিয়া পৰিলক্ষিত হৈছে । বানপানীৰ ফলত যাতে অঞ্চলটোত কোনোধৰণৰ মহামাৰীৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিনামূলীয়া স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে ।  

শিৱসাগৰ জিলাৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ শিমলুগুৰি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতনত বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে অনুষ্ঠিত হোৱা বিনামূলীয়া বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল উপস্থিত হয় । এই শিবিৰত উপস্থিত হৈ প্ৰতিটো বিভাগৰে ২৬ ৰ পৰা ৩০ জনলৈকে চিকিৎসক নিয়োগ কৰাৰ কথা স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে । বহুকেইটা পৰিয়ালত বিভিন্ন ৰোগে দেখা দিয়াৰ পাছতে বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগ যথেষ্ট তৎপৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: অসমত তিনি বছৰৰ বানে কাঢ়িলে ২৩১ জনৰ প্ৰাণ, কৃষিভূমিৰ বিস্তৰ ক্ষতি

বানত গৃহহাৰা বন্যাৰ্তক নতুনকৈ এখন ঘৰ সাজি দিবলৈ সাজু লেবাংকুলাবাসী

For All Latest Updates

TAGGED:

বান পৰিস্থিতি
স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী অশোক সিংহল
বানপীড়িত
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOOD 2026

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Morigaon News

জালুগুটি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত মেধাৱী শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন

August 7, 2026 at 5:21 PM IST
Sivsagar journalist accident

কনভয়ৰ খুন্দাত আহত সাংবাদিকৰ খবৰ ল'বলৈ নাহিল মন্ত্ৰী

August 7, 2026 at 4:02 PM IST
Flood in Upper Assam

উজনিৰ বানৰ বাবে চৰকাৰক জগৰীয়া আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈৰ

August 7, 2026 at 3:37 PM IST
BARPETA CHILD MARRIAGE INCIDENT

বৰপেটাত দুটাকৈ বাল্যবিবাহৰ ঘটনা ৰোধ, দুগৰাকী নাবালিকাক উদ্ধাৰ

August 6, 2026 at 9:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.