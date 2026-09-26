ETV Bharat / Videos

নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বৰপেটা : 'নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প' অভিযানৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বৰপেটাত এক পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত 'নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান' শীৰ্ষক এখন মুকলি সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে । 

সভাত জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠক আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে । সভাত উপস্থিত ৰাইজে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ শপত লয় । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, "দেশৰ বিকাশত যিবোৰ অপশক্তি বাধা হৈ আহিছে সেইবোৰক দেশৰ জনগণে দুৰ্বল‌ কৰিব লাগিব ।‌ এনে অপশক্তিৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ।‌ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।‌"

তেওঁ লগতে কয় যে এজন লোক নিজে নিচামুক্ত হ'লেই নহ'ব তেওঁ আন ১০ জনকো নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব ।‌ তাৰ ফলত এখন বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ সহজ হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । 

সভাৰ অন্তত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থানলৈ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস, বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস প্ৰমুখ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে । 

সভাত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কেবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে দুগৰাকী আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

ধুবুৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন: পৰিৱেশ সুৰক্ষিত মানে মানৱ জাতি সুৰক্ষিত

বৰপেটা : 'নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প' অভিযানৰ অংশ হিচাপে শনিবাৰে ৰাজ্যপাল লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্যই বৰপেটাত এক পদযাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত 'নিচামুক্ত ভাৰত অভিযান' শীৰ্ষক এখন মুকলি সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰে । 

সভাত জিলা আয়ুক্ত নৱদ্বীপ পাঠক আৰু জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষক সুশান্ত বিশ্ব শৰ্মাও উপস্থিত থাকে । সভাত উপস্থিত ৰাইজে নিচামুক্ত ভাৰত গঢ়াৰ শপত লয় । অনুষ্ঠানত অংশ লৈ ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কয়, "দেশৰ বিকাশত যিবোৰ অপশক্তি বাধা হৈ আহিছে সেইবোৰক দেশৰ জনগণে দুৰ্বল‌ কৰিব লাগিব ।‌ এনে অপশক্তিৰ ভিতৰত অন্যতম হ'ল নিচাযুক্ত সামগ্ৰী ।‌ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প পদযাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।‌"

তেওঁ লগতে কয় যে এজন লোক নিজে নিচামুক্ত হ'লেই নহ'ব তেওঁ আন ১০ জনকো নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে কাম কৰিব লাগিব ।‌ তাৰ ফলত এখন বিকশিত ভাৰত নিৰ্মাণ সহজ হ'ব বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । 

সভাৰ অন্তত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে বৰপেটা জিলা পুথিভঁৰালৰ পৰা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত থকা মহাত্মা গান্ধীৰ প্ৰতিমূৰ্তিৰ স্থানলৈ পদযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই অনুষ্ঠানত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাস, বৰপেটা সমষ্টিৰ বিধায়ক দীপক কুমাৰ দাস, প্ৰাক্তন বিধায়ক গুণীন্দ্ৰ নাথ দাস প্ৰমুখ্যে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু স্থানীয় ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰে । 

সভাত ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে কেবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াৰ লগতে দুগৰাকী আশা আৰু অংগনবাড়ী কৰ্মীক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্যনিষ্ঠা আৰু সেৱাৰ বাবে সম্বৰ্ধনা জনায় ।

লগতে পঢ়ক :

ধুবুৰীত বিশ্ব পৰিৱেশ স্বাস্থ্য দিৱস পালন: পৰিৱেশ সুৰক্ষিত মানে মানৱ জাতি সুৰক্ষিত

For All Latest Updates

TAGGED:

নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প
অসমৰ ৰাজ্যপাল
বৰপেটা
লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য
NASHA MUKT SANKALP ABHIYAN

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Chhattisgarh governor Ramen Deka

ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ

September 21, 2026 at 12:37 PM IST
zubeen garg's mama mami remember singer on his first death anniversary

জুবিনৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকক

September 19, 2026 at 8:54 PM IST
Zubeen Garg death anniversary

মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন

September 19, 2026 at 7:57 PM IST
PM MODIS 76TH BIRTHDAY

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ জন্মদিন : ২৫০০মাটিৰ চাকি ব্যৱহাৰেৰে মোদীলৈ শুভেচ্ছা বাৰ্তা বলুকা শিল্পী সুদৰ্শন পাটনায়কৰ

September 17, 2026 at 6:55 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.