কৃত্ৰিম বানত বুৰিল যোৰহাট: বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী - JORHAT ARTIFICIAL FLOOD
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 5, 2026 at 1:11 PM IST
যোৰহাট : এজাক বুৰষণতে যোৰহাটৰ আভিজাত্য উটি গ'ল । মঙলবাৰে সন্ধিয়া অহা কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰে যোৰহাট নগৰ । ফলত বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী উঠে । বিশেষকৈ সদাব্যস্ত তৰুণ ফুকন পথ, তৰাজান, বঙালপুখুৰী, ৰজামৈদাম, নিউকলনী, চোলাধৰা, নিউভিল ৰোড, ক্লাব ৰোড, কুশল নগৰ, আটিলা গাঁও আদিকে ধৰি বহু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, বাসস্থান কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ।
আনহাতে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়, জ্য়েষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, বিষ্ণুৰাম বৰুৱা বজাৰ, স্কুল পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়, এনচিচি কাৰ্যালয় আদি এজাক বৰষুণত ডুব যোৱাত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ল নগৰবাসী ।
লক্ষ্যণীয় যে যোৰহাটত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা । পূর্বৰ তুলনাত বর্তমান ন ন স্থানত কৃত্রিম বানৰ সমস্যাই যোৰহাটবাসীক জুৰুলা কৰিছে । প্রধানকৈ পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা সু-পৰিকল্পিত নোহোৱা বাবেই এই সমস্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে ।
কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰহাট পৌৰসভাই বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেই প্ৰকল্প ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বাবে সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । উল্লেখ্য় যে যোৰহাট পৌৰসভাই ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাইছিল যদিও তাতো সফল নহ'ল বুলি একাংশই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধানসূত্র:কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিশেষজ্ঞই দিয়া বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ
যোৰহাট : এজাক বুৰষণতে যোৰহাটৰ আভিজাত্য উটি গ'ল । মঙলবাৰে সন্ধিয়া অহা কৃত্ৰিম বানৰ কৱলত পৰে যোৰহাট নগৰ । ফলত বাসগৃহত একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী উঠে । বিশেষকৈ সদাব্যস্ত তৰুণ ফুকন পথ, তৰাজান, বঙালপুখুৰী, ৰজামৈদাম, নিউকলনী, চোলাধৰা, নিউভিল ৰোড, ক্লাব ৰোড, কুশল নগৰ, আটিলা গাঁও আদিকে ধৰি বহু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠান, বাসস্থান কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায় ।
আনহাতে জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়, গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ কাৰ্যালয়, জ্য়েষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়, বিষ্ণুৰাম বৰুৱা বজাৰ, স্কুল পৰিদৰ্শক কাৰ্যালয়, এনচিচি কাৰ্যালয় আদি এজাক বৰষুণত ডুব যোৱাত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ল নগৰবাসী ।
লক্ষ্যণীয় যে যোৰহাটত ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা । পূর্বৰ তুলনাত বর্তমান ন ন স্থানত কৃত্রিম বানৰ সমস্যাই যোৰহাটবাসীক জুৰুলা কৰিছে । প্রধানকৈ পানী নিষ্কাশনৰ ব্যৱস্থা সু-পৰিকল্পিত নোহোৱা বাবেই এই সমস্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই আহিছে ।
কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰহাট পৌৰসভাই বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও সেই প্ৰকল্প ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বাবে সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । উল্লেখ্য় যে যোৰহাট পৌৰসভাই ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাইছিল যদিও তাতো সফল নহ'ল বুলি একাংশই ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটীৰ ভয়াৱহ কৃত্রিম বানৰ কাৰণ আৰু ইয়াৰ সমাধানসূত্র:কাৰ্যকৰী হোৱা নাই বিশেষজ্ঞই দিয়া বিজ্ঞানসন্মত পৰামৰ্শ