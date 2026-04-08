ETV Bharat / Videos

যোৰহাটত ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডত দহখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ভষ্মীভূত - যোৰহাটত অগ্নিকাণ্ড

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 11:14 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ৰাজ্য়ত চলি থকা নিৰ্বাচনী গৰম বতাহৰ মাজতেই যোৰহাট নগৰত সংঘটিত হয় ভয়াৱহ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা । এই অগ্নিকাণ্ডত দহখনকৈ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জাহ যায় । দুমাহৰো কম ব্যৱধানত যোৰহাটত তিনিটাকৈ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা ঘটিছে ।

বুধবাৰে পুৱতি নিশা প্ৰায় ১ বজাত যোৰহাট নগৰৰ নিউভিল ৰোডৰ অস্থায়ী মাছৰ বজাৰত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড । জুইৰ লেলিহান শিখাই অস্থায়ী মাছ বজাৰখনৰ কেইবাখনো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানলৈ বিয়পি পৰাত ১০খনৰো অধিক দোকান জুইত জাহ যায় । বহু প্ৰচেষ্টাৰ অন্তত অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাবলৈ সক্ষম হয় যদিও আটাইকেইখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিঃশেষ হৈছে । এই অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি জুইত জাহ যায় । কেনেকৈ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:যোৰহাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত প্ৰাণ হেৰুৱালে শিক্ষকে

বৈদ্যুতিক বাহনত চাৰ্জ দি থাকোতেই লাগিল জুই : ৮ জনকৈ লোকৰ মৃত্যু

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
অগ্নিকাণ্ড
যোৰহাট
অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী
যোৰহাটত অগ্নিকাণ্ড

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Assam Assembly Election 2026

অথন্তৰ ! দুৰ্ঘটনাত পতিত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী নুৰুল হুদাৰ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰা বাহন, আহত ১৮ জন

April 7, 2026 at 8:28 PM IST
On the last day, Utam Kumar Prasad's election campaign through a bike rally in Dhuburi

অন্তিমদিনা বাইক ৰেলীৰে বৃহৎ শক্তি প্ৰদৰ্শন ধুবুৰীৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ

April 7, 2026 at 5:04 PM IST
Assam Assembly Election 2026

টকাৰ বাবে ৰাজনীতি কৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ কটাক্ষ

April 7, 2026 at 5:02 PM IST
Assam Assembly Election 2026

গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত অন্তিম প্ৰচাৰ মীৰা বৰঠাকুৰ-কুংকি চৌধুৰী-বিজয় গুপ্তাৰ

April 7, 2026 at 5:02 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.