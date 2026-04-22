উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডৰ বিকাশৰ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থ ইষ্ট
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : April 22, 2026 at 7:27 AM IST
গুৱাহাটী: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডত বিকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট । একুৱাক্স ইণ্ডিয়া, প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰ ট্ৰাষ্টৰ যুটীয়া উদ্যোগত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য উন্নয়ন পৰিষদৰ সহযোগত অহা ১২-১৩ জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্ব অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া একুৱাক্স নৰ্থইষ্টত মীনপালকৰ উপৰি উদ্যোগপতি, প্ৰযুক্তি প্ৰদানকাৰী, প্ৰচেছিং , বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকল এক মঞ্চতে একত্ৰিত হ'ব । প্ৰদৰ্শনীখনৰ দুদিনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডৰ লগত জড়িত ৬-৮ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ।
মঙলবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সদৰী কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য উন্নয়ন পৰিষদৰ সহকাৰী সঞ্চালক অসীম বৰাই কয়, "দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট প্ৰদৰ্শনীখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মাছমৰীয়া, মীন পালকৰ লগতে মীন খণ্ডৰ লগত জড়িত সকলো লোকে মাছৰ খাদ্য , মাছৰ পোনা, উন্নতমানৰ প্ৰযুক্তি আদি সকলোবোৰ বিষয় যাতে এখন মঞ্চৰ জৰিয়তে পাব পাৰে তাৰবাবে প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা হৈছে । দুদিনীয়া প্ৰযুক্তিগত কৰ্মশালাত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ মীন খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, বিজ্ঞানীসকল থাকিব আৰু সফল মীন ব্যৱসায়ী, মীন বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব । উন্নতমানৰ মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ পৰা মাছ বজাৰমুখী কৰা আৰু বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে মীন খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰো সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি এই প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
গুৱাহাটী: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডত বিকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যেৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট । একুৱাক্স ইণ্ডিয়া, প্ৰগ্ৰেছিভ ফাৰ্মাৰ ট্ৰাষ্টৰ যুটীয়া উদ্যোগত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য উন্নয়ন পৰিষদৰ সহযোগত অহা ১২-১৩ জুনত দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে মণিৰাম দেৱান ট্ৰেড চেন্টাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট ।
প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্ব অঞ্চলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া একুৱাক্স নৰ্থইষ্টত মীনপালকৰ উপৰি উদ্যোগপতি, প্ৰযুক্তি প্ৰদানকাৰী, প্ৰচেছিং , বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান, বিজ্ঞানী আৰু নীতি নিৰ্ধাৰকসকল এক মঞ্চতে একত্ৰিত হ'ব । প্ৰদৰ্শনীখনৰ দুদিনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মৎস্য খণ্ডৰ লগত জড়িত ৬-৮ হাজাৰ লোকে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিছে উদ্যোক্তাসকলে ।
মঙলবাৰে গুৱাহাটীত সংবাদমেল সদৰী কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় মৎস্য উন্নয়ন পৰিষদৰ সহকাৰী সঞ্চালক অসীম বৰাই কয়, "দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে একুৱাক্স নৰ্থইষ্ট প্ৰদৰ্শনীখনৰ আয়োজন কৰা হৈছে । মাছমৰীয়া, মীন পালকৰ লগতে মীন খণ্ডৰ লগত জড়িত সকলো লোকে মাছৰ খাদ্য , মাছৰ পোনা, উন্নতমানৰ প্ৰযুক্তি আদি সকলোবোৰ বিষয় যাতে এখন মঞ্চৰ জৰিয়তে পাব পাৰে তাৰবাবে প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা হৈছে । দুদিনীয়া প্ৰযুক্তিগত কৰ্মশালাত ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানৰ মীন খণ্ডৰ বিকাশৰ বাবে গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান, বিজ্ঞানীসকল থাকিব আৰু সফল মীন ব্যৱসায়ী, মীন বিষয়াসকল উপস্থিত থাকিব । উন্নতমানৰ মাছৰ পোনা উৎপাদনৰ পৰা মাছ বজাৰমুখী কৰা আৰু বহিঃৰাজ্যলৈ ৰপ্তানি কৰাৰ লগতে মীন খণ্ডত কৰ্মসংস্থাপন সৃষ্টি কৰিব পাৰো সেই উদ্দেশ্যে আগত ৰাখি এই প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰা হৈছে ।"
