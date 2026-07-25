ETV Bharat / Videos

ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; গৌৰৱ গগৈ - নগাঁও

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ৰাহুল গান্ধীৰ দাবীৰ বাবে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 7:50 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শনিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । দেশজুৰি শিক্ষাৰ্থীৰ আন্দোলনৰ পাছতেই শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"যি দাবী ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৰি আহিছিল, যি দাবীক লৈ কংগ্ৰেছে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, যুৱ সমাজেৰ আন্দোলন কৰিছিল সেই দাবী মানি দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে । এয়া হ'ল গণতন্ত্ৰৰ জয়, এয়া লোকতন্ত্ৰৰ জয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"দিল্লীত যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ, নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে ভয় ভাবুকিৰে যুৱকসকলৰ কণ্ঠ ৰোধিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু চৰকাৰ যাৰে হওক যেতিয়ালৈকে ভাৰত লোকতন্ত্ৰ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে সদায় ৰাইজৰ জয় হ'ব, লোকতন্ত্ৰৰ জয় হ'ব । আজি উদাহৰণ আমি দেখা পাইছো ৷"

অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভটো সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমৰ বৰ্তমানৰ জলন্তৰ সমস্যা লৈ ৰাজ্য চৰকাৰক গাফিলিতি, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ অভাৱে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, বান সাহাৰ্যত গাফিলিতি আমি দেখা পাইছো ৷ আমি আজি একেৰাহে গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডবকালৈ কিছু বান সাহাৰ্য আমি মুকলি কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: অসমে আপোনাৰ অৱদানক সদায় মনত ৰাখিব : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট

নগাঁও : কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে শনিবাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । দেশজুৰি শিক্ষাৰ্থীৰ আন্দোলনৰ পাছতেই শনিবাৰে শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে ।

প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে এই সন্দৰ্ভত কয়,"যি দাবী ৰাহুল গান্ধীয়ে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই কৰি আহিছিল, যি দাবীক লৈ কংগ্ৰেছে আন্দোলন আৰম্ভ কৰিছিল, যুৱ সমাজেৰ আন্দোলন কৰিছিল সেই দাবী মানি দেশৰ শিক্ষামন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে । এয়া হ'ল গণতন্ত্ৰৰ জয়, এয়া লোকতন্ত্ৰৰ জয় ।"

তেওঁ লগতে কয়,"দিল্লীত যুৱ সমাজৰ বিৰুদ্ধে কৰা বৰ্বৰ অত্যাচাৰ, নগাঁৱত আৰক্ষীয়ে ভয় ভাবুকিৰে যুৱকসকলৰ কণ্ঠ ৰোধিবলৈ চৰকাৰে চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু চৰকাৰ যাৰে হওক যেতিয়ালৈকে ভাৰত লোকতন্ত্ৰ হৈ থাকিব তেতিয়ালৈকে সদায় ৰাইজৰ জয় হ'ব, লোকতন্ত্ৰৰ জয় হ'ব । আজি উদাহৰণ আমি দেখা পাইছো ৷"

অসমৰ বান সমস্যা সন্দৰ্ভটো সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "অসমৰ বৰ্তমানৰ জলন্তৰ সমস্যা লৈ ৰাজ্য চৰকাৰক গাফিলিতি, কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ ভূমিকাৰ অভাৱে ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি, বান সাহাৰ্যত গাফিলিতি আমি দেখা পাইছো ৷ আমি আজি একেৰাহে গোলাঘাট, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ডবকালৈ কিছু বান সাহাৰ্য আমি মুকলি কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক: অসমে আপোনাৰ অৱদানক সদায় মনত ৰাখিব : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট

For All Latest Updates

TAGGED:

গৌৰৱ গগৈ
প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ
ৰাহুল গান্ধী
নগাঁও
GAURAV GOGOI

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Police obstruct protests

চচলত প্ৰতিবাদত বাধা আৰক্ষীৰ: আটক বহু এছএফআই কৰ্মী

July 25, 2026 at 5:05 PM IST
NDRF rescues woman trapped in flood in critical condition at Teok Jorhat

টীয়কত বানত আবদ্ধ মহিলাক সংকটজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ এনডিআৰএফৰ

July 25, 2026 at 2:27 PM IST
Nimisha Nath of Assam Morigaon topped the state in the Borgeet Visharad examination

বৰগীত বিশাৰদ পৰীক্ষাত ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষস্থান দখল মৰিগাঁৱৰ নিমিষা নাথৰ

July 25, 2026 at 1:51 PM IST
Harangajao station Landslide

ৰে'লপথত ভূমিস্খলন: লামডিং-বদৰপুৰ পথত ৰে'ল চলাচল ব্যাহত

July 24, 2026 at 4:05 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.