ETV Bharat / Videos

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা, অভিভাৱকলৈ বিশেষ আহ্বান - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 17, 2026 at 2:47 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি ধ্বংসৰ দিশে আগবাঢ়িছে বহু যুৱক-যুৱতী । নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবাধ প্ৰচলনে সমাজত বৃদ্ধি কৰিছে অপৰাধ, পাৰিবাৰিক অশান্তি আৰু সামাজিক অৱক্ষয় । এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই কলগাছিয়াৰ বিলৰটাৰী বজাৰত অনুষ্ঠিত হয় এক ব্যাপক ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা ।  

দেউকুৰা, মনাকচা, ডিমাপুৰ আৰু বিলৰটাৰী এই চাৰিখন গাঁৱৰ সমন্বয়ে গঠন হোৱা এণ্টি ড্ৰাগছ কমিটীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনৰ উদ্দেশ্য আছিল সমাজৰ প্ৰতিজন লোকক ড্ৰাগছ, মদ, ভাং, জুৱা আৰু অন্যান্য অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ কুফল সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তোলা । কমিটীৰ সভাপতি আবুল কাশেমৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৰি তোলে ।  

সভাত উপস্থিত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ নেকিব আহমেদে ড্ৰাগছৰ ভয়াবহ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়,"নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আসক্তিয়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ধ্বংস কৰাৰ লগতে বহু যুৱকৰ জীৱন অকালতে শেষ কৰি পেলাইছে । অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত অধিক নজৰ ৰাখিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা - GRAND RATH YATRA

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ - ROAD ACCIDENT IN MAKUM

জনীয়া: ড্ৰাগছৰ কবলত পৰি ধ্বংসৰ দিশে আগবাঢ়িছে বহু যুৱক-যুৱতী । নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ অবাধ প্ৰচলনে সমাজত বৃদ্ধি কৰিছে অপৰাধ, পাৰিবাৰিক অশান্তি আৰু সামাজিক অৱক্ষয় । এই ভয়াবহ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই কলগাছিয়াৰ বিলৰটাৰী বজাৰত অনুষ্ঠিত হয় এক ব্যাপক ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা ।  

দেউকুৰা, মনাকচা, ডিমাপুৰ আৰু বিলৰটাৰী এই চাৰিখন গাঁৱৰ সমন্বয়ে গঠন হোৱা এণ্টি ড্ৰাগছ কমিটীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হোৱা সভাখনৰ উদ্দেশ্য আছিল সমাজৰ প্ৰতিজন লোকক ড্ৰাগছ, মদ, ভাং, জুৱা আৰু অন্যান্য অসামাজিক কাৰ্যকলাপৰ কুফল সম্পৰ্কে সজাগ কৰি তোলা । কমিটীৰ সভাপতি আবুল কাশেমৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সভাখনত বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ লোকৰ উপস্থিতিয়ে অনুষ্ঠানটোক অধিক তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কৰি তোলে ।  

সভাত উপস্থিত বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ নেকিব আহমেদে ড্ৰাগছৰ ভয়াবহ স্বাস্থ্যজনিত প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে বিশদভাৱে আলোকপাত কৰে । তেওঁ কয়,"নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ আসক্তিয়ে মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্য ধ্বংস কৰাৰ লগতে বহু যুৱকৰ জীৱন অকালতে শেষ কৰি পেলাইছে । অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ ওপৰত অধিক নজৰ ৰাখিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা - GRAND RATH YATRA

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ - ROAD ACCIDENT IN MAKUM

For All Latest Updates

TAGGED:

ড্ৰাগছ বিৰোধী সজাগতা সভা
ড্ৰাগছ
বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
ANTI DRUGS AWARENESS MEETING

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

grand-rath-yatra-festival-of-lord-jagannath-in Morigaon

মৰিগাঁৱত শ্ৰীশ্ৰী জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা

July 17, 2026 at 9:40 AM IST
World snake day, nature lover urged not to kill snakes in Dhuburi

'সাপক ভয় কৰি হত্যা নকৰিব', বিশ্ব সৰ্প দিৱসত ধুবুৰীত প্ৰকৃতিপ্ৰেমীৰ আহ্বান

July 16, 2026 at 8:55 PM IST
Road blocked with deadbody who died in a road accident in Makum

পথ দুৰ্ঘটনাত দুজনৰ মৃত্যু, ক্ষতিপূৰণৰ দাবীত মৃতদেহ লৈ পথ অৱৰোধ ৰাইজৰ

July 16, 2026 at 8:36 PM IST
National Taekwondo Championship

ৰাষ্ট্ৰীয় টাইকোৱাণ্ড’ত সোণৰ পদকেৰে উজলিল মৰিয়নীৰ দুই ভগ্নী

July 16, 2026 at 6:44 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.