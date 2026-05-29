ETV Bharat / Videos

৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ মালিকসহ মহিলাক - TITABOR NEWS

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ মালিকসহ মহিলাক (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 29, 2026 at 2:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ মেলামাটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত এখন হোটেলৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলা ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন হোটেলত চাহ খোৱাৰ নামত ৩৭০ টকা বিল হৈছিল ৷ কিন্তু সেই বিল পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে ৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে হোটেলখনৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলাক ৷ ফলত দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হোটেলখনৰ মালিকক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তিতাবৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইফালে মাৰপিটৰ দৃশ্য বন্দী হৈ হোটেলখনৰ চিচি টিভিত ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী এজন যুৱকে কয়,"চাহৰ বিল ৩৭০ টকা বুলি কোৱাৰ পাছতে মাৰপিট আৰম্ভ কৰে ৷ বগাই নামৰ এজন যুৱকে বহু যুৱকক ফোন কৰি মাতি আনে আৰু হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা: যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি নিৰ্মম প্ৰহাৰ  

যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ মেলামাটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত এখন হোটেলৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলা ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন হোটেলত চাহ খোৱাৰ নামত ৩৭০ টকা বিল হৈছিল ৷ কিন্তু সেই বিল পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে ৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে হোটেলখনৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলাক ৷ ফলত দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হোটেলখনৰ মালিকক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷

ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তিতাবৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইফালে মাৰপিটৰ দৃশ্য বন্দী হৈ হোটেলখনৰ চিচি টিভিত ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী এজন যুৱকে কয়,"চাহৰ বিল ৩৭০ টকা বুলি কোৱাৰ পাছতে মাৰপিট আৰম্ভ কৰে ৷ বগাই নামৰ এজন যুৱকে বহু যুৱকক ফোন কৰি মাতি আনে আৰু হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে ৷"

লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা: যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি নিৰ্মম প্ৰহাৰ  

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাট
তিতাবৰ আৰক্ষী
তিতাবৰৰ মেলামাটি
ETV BHARAT ASSAM
TITABOR NEWS

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Allegation of irregularities in road construction in Majuli

মাজুলীত পথ নিৰ্মাণত বিসংগতিৰ অভিযোগ, ৰাইজে জবাবদিহি কৰিলে ঠিকাদাৰক

May 29, 2026 at 12:14 PM IST
North Guwahati Accident

উত্তৰ গুৱাহাটীত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা, ৩ জনৰ মৃত্যু

May 28, 2026 at 7:01 PM IST
CONGRESS LEADER DEBABRAT SAIKIA

কংগ্ৰেছতেই থাকিব দেৱব্ৰত শইকীয়া: স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে

May 28, 2026 at 5:30 PM IST
Two girls from kaliabor won Gold medal in 12th Nepal Mayor Cup 2026

দ্বাদশ নেপাল মেয়ৰ কাপ ২০২৬-ত উজলিল কলিয়াবৰৰ নমস্যা আৰু কাকুমণি

May 28, 2026 at 2:30 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.