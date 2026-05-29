৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰিলে হোটেলৰ মালিকসহ মহিলাক - TITABOR NEWS
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : May 29, 2026 at 2:10 PM IST
যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ মেলামাটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত এখন হোটেলৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলা ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন হোটেলত চাহ খোৱাৰ নামত ৩৭০ টকা বিল হৈছিল ৷ কিন্তু সেই বিল পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে ৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে হোটেলখনৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলাক ৷ ফলত দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হোটেলখনৰ মালিকক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তিতাবৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইফালে মাৰপিটৰ দৃশ্য বন্দী হৈ হোটেলখনৰ চিচি টিভিত ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী এজন যুৱকে কয়,"চাহৰ বিল ৩৭০ টকা বুলি কোৱাৰ পাছতে মাৰপিট আৰম্ভ কৰে ৷ বগাই নামৰ এজন যুৱকে বহু যুৱকক ফোন কৰি মাতি আনে আৰু হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা: যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি নিৰ্মম প্ৰহাৰ
যোৰহাট: বৃহস্পতিবাৰে নিশা তিতাবৰৰ মেলামাটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ উদণ্ড যুৱকৰ প্ৰহাৰত গুৰুতৰভাৱে আহত এখন হোটেলৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলা ৷ ঘটনা অনুসৰি, এখন হোটেলত চাহ খোৱাৰ নামত ৩৭০ টকা বিল হৈছিল ৷ কিন্তু সেই বিল পৰিশোধ কৰাৰ বিপৰীতে ৪০-৫০ জনীয়া উদণ্ড যুৱকৰ দলে প্ৰহাৰ কৰে হোটেলখনৰ মালিকসহ এগৰাকী মহিলাক ৷ ফলত দলবদ্ধ আক্ৰমণত আহত হোটেলখনৰ মালিকক তিতাবৰ মহকুমা অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হয় ৷
ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ পাছতে তিতাবৰ আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় ৷ ইফালে মাৰপিটৰ দৃশ্য বন্দী হৈ হোটেলখনৰ চিচি টিভিত ৷ এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী এজন যুৱকে কয়,"চাহৰ বিল ৩৭০ টকা বুলি কোৱাৰ পাছতে মাৰপিট আৰম্ভ কৰে ৷ বগাই নামৰ এজন যুৱকে বহু যুৱকক ফোন কৰি মাতি আনে আৰু হোটেলখনৰ মালিকৰ লগতে মহিলাক প্ৰহাৰ কৰে ৷"
লগতে পঢ়ক:সৰুপথাৰত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা: যুৱকক অৰ্ধ উলংগ কৰি নিৰ্মম প্ৰহাৰ