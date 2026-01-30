ধেমাজিৰ দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱৰ পৰা অমিত শ্বাহ LIVE - AMIT SHAH
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : January 30, 2026 at 2:08 PM IST|
Updated : January 30, 2026 at 2:15 PM IST
ধেমাজিৰ কাৰেং চাপৰিত টি এম পি কে ৰ উদ্যোগত আয়োজিত দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱ ২০২৬ ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ কেউদিশে উদুলি-মুদুলি পৰিবেশ । যুৱ মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান ৷ এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰে মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাতো ভাগ লয় ৷ আনহাতে আজি ডিব্ৰুগড়ত বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷
ইয়াৰ উপৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে উজনি অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰে । ধেমাজিৰ কাৰ্যসূচী সামৰাৰ অন্তত গুৱাহাটী অভিমুখে মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ’ব ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অমিত শ্বাহে দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব ।
ধেমাজিৰ কাৰেং চাপৰিত টি এম পি কে ৰ উদ্যোগত আয়োজিত দশম মিচিং যুৱ মহোৎসৱ ২০২৬ ত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ কেউদিশে উদুলি-মুদুলি পৰিবেশ । যুৱ মহোৎসৱৰ আজি সামৰণি অনুষ্ঠান ৷ এই সামৰণি অনুষ্ঠানৰে মুখ্য অতিথিৰূপে উপস্থিত আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ দ্বিতীয় ৰাজধানী ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভা ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে এখন বিশাল ৰাজহুৱা সভাতো ভাগ লয় ৷ আনহাতে আজি ডিব্ৰুগড়ত বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰে গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে ৷
ইয়াৰ উপৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে উজনি অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰো শুভাৰম্ভ কৰে । ধেমাজিৰ কাৰ্যসূচী সামৰাৰ অন্তত গুৱাহাটী অভিমুখে মন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হ’ব ৷ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ অমিত শ্বাহে দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব ।