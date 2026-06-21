দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী - FLIGHT TIRE BURST
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 21, 2026 at 5:46 PM IST
লখিমপুৰ : ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিলে এলায়েন্স এয়াৰৰ এখন বিমান । এইবাৰৰ স্থান কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ । উৰণৰ ঠিক পূৰ্বে বিমানখনৰ এটা চকা ফুটি যায় । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে বিমানখন ৰখাই দিয়া হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে বিমানখন কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰলৈ উৰা মৰাৰ কথা আছিল । বিমানখনত ১৫ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা উৰণৰ বাবে সাজু হৈছিল । সেই সময়তে বিমানখনৰ চকা ফুটি যায় । লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইফালে লখিমপুৰ অভিমুখী বিমানখনত থকা অসমৰ এজন যাত্ৰী প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, "কিমান সুৰক্ষিত ? কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰা এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত ৰাণৱেত ১০০ কিঃমিঃ বেগত গতি কৰিবলৈ লওতেই চকাত জুই লাগে । লগে লগে তেওঁলোকে বিমানখন ৰখাই দিয়ে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি লখিমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰা ১৫ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ।" পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন
লখিমপুৰ : ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিলে এলায়েন্স এয়াৰৰ এখন বিমান । এইবাৰৰ স্থান কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ । উৰণৰ ঠিক পূৰ্বে বিমানখনৰ এটা চকা ফুটি যায় । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে বিমানখন ৰখাই দিয়া হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে বিমানখন কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰলৈ উৰা মৰাৰ কথা আছিল । বিমানখনত ১৫ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা উৰণৰ বাবে সাজু হৈছিল । সেই সময়তে বিমানখনৰ চকা ফুটি যায় । লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।
বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইফালে লখিমপুৰ অভিমুখী বিমানখনত থকা অসমৰ এজন যাত্ৰী প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, "কিমান সুৰক্ষিত ? কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰা এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত ৰাণৱেত ১০০ কিঃমিঃ বেগত গতি কৰিবলৈ লওতেই চকাত জুই লাগে । লগে লগে তেওঁলোকে বিমানখন ৰখাই দিয়ে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি লখিমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰা ১৫ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ।" পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হয় ।
লগতে পঢ়ক :
জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন