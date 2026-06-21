ETV Bharat / Videos

দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান; সুৰক্ষিত অসমৰ ১৫ যাত্ৰী - FLIGHT TIRE BURST

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমান (ETV Bharat)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 21, 2026 at 5:46 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিলে এলায়েন্স এয়াৰৰ এখন বিমান । এইবাৰৰ স্থান কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ । উৰণৰ ঠিক পূৰ্বে বিমানখনৰ এটা চকা ফুটি যায় । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে বিমানখন ৰখাই দিয়া হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে বিমানখন কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰলৈ উৰা মৰাৰ কথা আছিল । বিমানখনত ১৫ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা উৰণৰ বাবে সাজু হৈছিল । সেই সময়তে বিমানখনৰ চকা ফুটি যায় । লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইফালে লখিমপুৰ অভিমুখী বিমানখনত থকা অসমৰ এজন যাত্ৰী প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, "কিমান সুৰক্ষিত ? কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰা এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত ৰাণৱেত ১০০ কিঃমিঃ বেগত গতি কৰিবলৈ লওতেই চকাত জুই লাগে । লগে লগে তেওঁলোকে বিমানখন ৰখাই দিয়ে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি লখিমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰা ১৫ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ।" পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন

লখিমপুৰ : ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিলে এলায়েন্স এয়াৰৰ এখন বিমান । এইবাৰৰ স্থান কলকাতাৰ নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ । উৰণৰ ঠিক পূৰ্বে বিমানখনৰ এটা চকা ফুটি যায় । যাৰ বাবে তাৎক্ষণিকভাৱে বিমানখন ৰখাই দিয়া হয় । শনিবাৰে সন্ধিয়া এই ঘটনা সংঘটিত হয় । জানিব পৰা মতে বিমানখন কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰৰ লীলাবাৰী বিমানবন্দৰলৈ উৰা মৰাৰ কথা আছিল । বিমানখনত ১৫ গৰাকী যাত্ৰী আছিল । বিমানখন ৰাণৱেৰ পৰা উৰণৰ বাবে সাজু হৈছিল । সেই সময়তে বিমানখনৰ চকা ফুটি যায় । লগে লগে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

বিমানবন্দৰ কৰ্তৃপক্ষই তাৎক্ষণিকভাৱে যাত্ৰীসকলক উদ্ধাৰ কৰে । সৌভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই । কিন্তু এই ঘটনাৰ পিছত বিমান যাত্ৰীৰ সুৰক্ষাক লৈ পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । ইফালে লখিমপুৰ অভিমুখী বিমানখনত থকা অসমৰ এজন যাত্ৰী প্ৰশান্ত শইকীয়াই কয়, "কিমান সুৰক্ষিত ? কলকাতাৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখে যাত্ৰা কৰা এলায়েন্স এয়াৰৰ বিমানত যান্ত্ৰিক বিজুতি হোৱাত ৰাণৱেত ১০০ কিঃমিঃ বেগত গতি কৰিবলৈ লওতেই চকাত জুই লাগে । লগে লগে তেওঁলোকে বিমানখন ৰখাই দিয়ে । সৌভাগ্যক্ৰমে আমি লখিমপুৰলৈ যাত্ৰা কৰা ১৫ গৰাকী যাত্ৰীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ।" পৰৱৰ্তী সময়ত যাত্ৰীসকলৰ বাবে বিকল্প ব্যৱস্থা কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

জাতিংগাত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন : শিলচৰ সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আবদ্ধ শ শ বাহন

For All Latest Updates

TAGGED:

ALLIANCE AIR
কলকাতা বিমানবন্দৰ
লখিমপুৰ
বিমান দুৰ্ঘটনা
FLIGHT TIRE BURST

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

yoga day 2026

কামাখ্যাত যোগাভ্যাস প্ৰদৰ্শনেৰে যোগ দিৱস পালন সাধু-সন্তৰ

June 21, 2026 at 6:55 PM IST
Majuli Jorhat connecting bridge

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ ৮ নম্বৰ খুঁটাত পুনৰ বিসংগতি

June 21, 2026 at 5:45 PM IST
flood washed away several villages in Dhemaji

আহাৰমহীয়া বানত বুৰিল ধেমাজিৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল

June 21, 2026 at 5:32 PM IST
Massive Erosion in margherita

বুঢ়ীদিহিং নদীয়ে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে বহু পৰিয়াললৈ, অসহায় পৰিয়ালে বাট চাই আছে চৰকাৰলৈ

June 20, 2026 at 9:25 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.