ETV Bharat / Videos

কৃত্ৰিম বানৰ কবলত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ - JORHAT MUNICIPALITY CORRUPTION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
কৃত্ৰিম বানত যোৰহাট নগৰ; পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 23, 2026 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : গুৱাহাটীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে নেকি যোৰহাট নগৰ ? কাৰণ মঙলবাৰে আবেলি ভাগত অহা এজাক বৰষুণতেই ডুবিল নগৰখনৰ টিআৰপি (TRP) ৰোড, ৰজামৈদাম, নিউ কল'নী, ক্লাব ৰোডকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাই আৰু পথ । ফলত সাধাৰণ পথচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্র-ছাত্ৰীলকৈ ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু যাতায়াতত সমস্যাত পৰে ।  

যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বান আজিৰ সমস্যা নহয় । বিগত বছৰৰ পৰা উক্ত স্থানসমূহত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । ফলত কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰহাট পৌৰসভাই বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও উক্ত আঁচনি বা প্ৰকল্প ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ থকাৰ বাবে এই সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উথাপিত হৈছে ।

লক্ষণীয় যে যোৰহাট পৌৰসভাই ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ বাবদ যোৰহাট পৌৰসভাই ২৭ লাখ টকাতকৈ অধিক ধন ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই দিছিল । কিন্তু সমাধানহে নহ'ল কৃত্ৰিম বানৰ ।  

ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলা নিষ্কাশনৰ নামত ব্যাপক হাৰত দুনীৰ্তি হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে । ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলা নিষ্কাশনৰ নামত যি ২৭ লাখ টকাতকৈ অধিক টকা উলিয়াই দিছিল, তাত যোৰহাট পৌৰসভাৰ গাণনিক,অভিযন্তা আৰু সভানেত্ৰী জড়িত থকাৰো তেওঁ অভিযোগ তোলে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কে হস্তক্ষেপ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল : স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

যোৰহাট : গুৱাহাটীৰ দৰে পৰিস্থিতিৰ দিশে অগ্ৰসৰ হৈছে নেকি যোৰহাট নগৰ ? কাৰণ মঙলবাৰে আবেলি ভাগত অহা এজাক বৰষুণতেই ডুবিল নগৰখনৰ টিআৰপি (TRP) ৰোড, ৰজামৈদাম, নিউ কল'নী, ক্লাব ৰোডকে আদি কৰি বিভিন্ন ঠাই আৰু পথ । ফলত সাধাৰণ পথচাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ছাত্র-ছাত্ৰীলকৈ ভীষণ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় আৰু যাতায়াতত সমস্যাত পৰে ।  

যোৰহাটৰ কৃত্ৰিম বান আজিৰ সমস্যা নহয় । বিগত বছৰৰ পৰা উক্ত স্থানসমূহত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । ফলত কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ বাবে যোৰহাট পৌৰসভাই বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছিল যদিও উক্ত আঁচনি বা প্ৰকল্প ৰূপায়ণত দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ থকাৰ বাবে এই সমস্যা সমাধান হোৱা নাই বুলিও অভিযোগ উথাপিত হৈছে ।

লক্ষণীয় যে যোৰহাট পৌৰসভাই ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে যোৰহাট নগৰৰ বিভিন্ন নলাসমূহ পৰিষ্কাৰ কৰাইছিল আৰু ইয়াৰ বাবদ যোৰহাট পৌৰসভাই ২৭ লাখ টকাতকৈ অধিক ধন ৰাজকোষৰ পৰা উলিয়াই দিছিল । কিন্তু সমাধানহে নহ'ল কৃত্ৰিম বানৰ ।  

ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলা নিষ্কাশনৰ নামত ব্যাপক হাৰত দুনীৰ্তি হোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে যোৰহাটৰ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা ৰিণ্টু গোস্বামীয়ে । ছুপাৰ ছকাৰৰ জৰিয়তে নলা নিষ্কাশনৰ নামত যি ২৭ লাখ টকাতকৈ অধিক টকা উলিয়াই দিছিল, তাত যোৰহাট পৌৰসভাৰ গাণনিক,অভিযন্তা আৰু সভানেত্ৰী জড়িত থকাৰো তেওঁ অভিযোগ তোলে । সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়কে হস্তক্ষেপ কৰাটো প্ৰয়োজন বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক :জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্রীৰ অসম ভ্ৰমণ বাতিল : স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই

For All Latest Updates

TAGGED:

যোৰহাটত কৃত্ৰিম বান
যোৰহাট পৌৰসভা
যোৰহাট পৌৰসভাত দুৰ্নীতি
ইটিভি ভাৰত অসম
JORHAT MUNICIPALITY CORRUPTION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

AATSA Protest in Mariani

মৰিয়নীত অসম-নাগালেণ্ড সংযোগী পথ অবৰোধ আটছাৰ, সীমা সমস্যা সমাধানৰ দাবী

June 23, 2026 at 5:30 PM IST
MLA Mehboob Muktar

ধিং সমষ্টিত উন্নত জাতৰ ধানৰ বীজ বিতৰণ বিধায়ক মেহবুব মুক্তাৰৰ

June 23, 2026 at 5:16 PM IST
Laharighat School

চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পয়ালগা অৱস্থা, এটা শ্ৰেণীকোঠাতে পাঁচটা শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক পাঠদান

June 23, 2026 at 5:15 PM IST
Ban on catching and selling fish with eggs by Dhubri Fish Department

কণীযুক্ত মাছ ধৰা-বিক্ৰীত নিষেধাজ্ঞা ধুবুৰী মীন বিভাগৰ

June 23, 2026 at 3:53 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.