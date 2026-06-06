ETV Bharat / Videos

আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন - JAL JEEVAN MISSION ASSAM

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 6, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ধোঁৱাচাঙত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ ।

সমগ্ৰ ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলে যাতে সহজে পৰ্যাপ্ত আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে । তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন নামৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । যাৰ লক্ষ্য আছিল গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়াল লৈ টেপ সংযোগৰ জড়িয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা ।  

কিন্তু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰায় ৫ শতাধিক পৰিয়াল । লগতে উক্ত আঁচনিৰ পানীৰ টেংকত লেতেৰা বস্তু পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

উক্ত আঁচনিৰ দায়িত্বত থকা জল মিত্ৰ আফছাৰুল সেখে কয়,"এই আঁচনিখন প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । ট্ৰান্সফৰ্মা বহুদিনৰ পৰা নষ্ট হৈ আছে । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ আছে । মই বহু ঠাইত অভিযোগ দিছোঁ । ইয়াত প্ৰায় ৫ শতাধিকৰো অধিক পৰিয়াল আছে । আমাৰ ইয়াত ডিজি আছে কিন্ত তেল নাই । সেইকাৰণে বিগত ৬ মাহ ধৰি এই আঁচনি বন্ধ হৈ আছে আৰু ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক: বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ

ছাত্ৰই টিফিনত আনিলে গো-মাংস ! হুলস্থূল এখন বিদ্যালয়ত

দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ধোঁৱাচাঙত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ ।

সমগ্ৰ ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলে যাতে সহজে পৰ্যাপ্ত আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে । তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন নামৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । যাৰ লক্ষ্য আছিল গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়াল লৈ টেপ সংযোগৰ জড়িয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা ।  

কিন্তু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰায় ৫ শতাধিক পৰিয়াল । লগতে উক্ত আঁচনিৰ পানীৰ টেংকত লেতেৰা বস্তু পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।

উক্ত আঁচনিৰ দায়িত্বত থকা জল মিত্ৰ আফছাৰুল সেখে কয়,"এই আঁচনিখন প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । ট্ৰান্সফৰ্মা বহুদিনৰ পৰা নষ্ট হৈ আছে । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ আছে । মই বহু ঠাইত অভিযোগ দিছোঁ । ইয়াত প্ৰায় ৫ শতাধিকৰো অধিক পৰিয়াল আছে । আমাৰ ইয়াত ডিজি আছে কিন্ত তেল নাই । সেইকাৰণে বিগত ৬ মাহ ধৰি এই আঁচনি বন্ধ হৈ আছে আৰু ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পোৱা নাই ।"

লগতে পঢ়ক: বেলিফুলে সলালে নগাঁৱৰ ৰাজপথৰ ৰূপ

ছাত্ৰই টিফিনত আনিলে গো-মাংস ! হুলস্থূল এখন বিদ্যালয়ত

For All Latest Updates

TAGGED:

জল জীৱন মিছন
বিশুদ্ধ খোৱাপানী
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
JAL JEEVAN MISSION ASSAM

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Charaideo commando camp

চৰাইদেউৰ কামাণ্ডো শিৱিৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, আত্মহত্যা জোৱানৰ

June 6, 2026 at 5:06 PM IST
terrible erosion of the chiang river bank in jonai

১৪.৫ কোটি টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মিত মথাউৰিত ভয়াবহ খহনীয়া

June 6, 2026 at 4:57 PM IST
Extension of retired teacher Dr. Mizanur Rahman's tenure by one year

অৱসৰৰ পাছতো নিজৰ ইচ্ছামতেই শিক্ষকতা কৰিবলৈ বিদ্যালয় বাচি ল'ব পাৰিব ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাপ্ৰাপক শিক্ষকে

June 6, 2026 at 11:00 AM IST
Police destroyed ganja cultivation

ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত বৃহৎ পৰিমাণ গাঞ্জা খেতি উৎখাত আৰক্ষীৰ

June 5, 2026 at 8:09 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.