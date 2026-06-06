আঁচনি আছে পানী নাই, ধোঁৱাচাঙত জল জীৱন মিছন - JAL JEEVAN MISSION ASSAM
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 6, 2026 at 5:12 PM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ধোঁৱাচাঙত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ ।
সমগ্ৰ ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলে যাতে সহজে পৰ্যাপ্ত আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে । তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন নামৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । যাৰ লক্ষ্য আছিল গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়াল লৈ টেপ সংযোগৰ জড়িয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা ।
কিন্তু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰায় ৫ শতাধিক পৰিয়াল । লগতে উক্ত আঁচনিৰ পানীৰ টেংকত লেতেৰা বস্তু পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
উক্ত আঁচনিৰ দায়িত্বত থকা জল মিত্ৰ আফছাৰুল সেখে কয়,"এই আঁচনিখন প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । ট্ৰান্সফৰ্মা বহুদিনৰ পৰা নষ্ট হৈ আছে । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ আছে । মই বহু ঠাইত অভিযোগ দিছোঁ । ইয়াত প্ৰায় ৫ শতাধিকৰো অধিক পৰিয়াল আছে । আমাৰ ইয়াত ডিজি আছে কিন্ত তেল নাই । সেইকাৰণে বিগত ৬ মাহ ধৰি এই আঁচনি বন্ধ হৈ আছে আৰু ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পোৱা নাই ।"
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ: ধোঁৱাচাঙত চৰকাৰৰ জল জীৱন মিছন । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ ।
সমগ্ৰ ভাৰত তথা অসমৰ প্ৰতিখন গাঁও আৰু দুৰ্গম অঞ্চলৰ নাগৰিকসকলে যাতে সহজে পৰ্যাপ্ত আৰু বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভ কৰে । তাৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে জল জীৱন মিছন নামৰ অভিলাষী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে । যাৰ লক্ষ্য আছিল গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়াল লৈ টেপ সংযোগৰ জড়িয়তে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান ধৰা ।
কিন্তু দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অধীনৰ ২০২২-২৩ বিত্তীয় বৰ্ষৰ ফুলেৰচৰ দ্বিতীয় খণ্ড গাঁৱৰ কোকৰাডাঙা পিডব্লিউএছএছ বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ থকাত বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে প্ৰায় ৫ শতাধিক পৰিয়াল । লগতে উক্ত আঁচনিৰ পানীৰ টেংকত লেতেৰা বস্তু পৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
উক্ত আঁচনিৰ দায়িত্বত থকা জল মিত্ৰ আফছাৰুল সেখে কয়,"এই আঁচনিখন প্ৰায় ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে । ট্ৰান্সফৰ্মা বহুদিনৰ পৰা নষ্ট হৈ আছে । বিগত ৬ মাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছে আৰু বহুত লেতেৰা হৈ আছে । মই বহু ঠাইত অভিযোগ দিছোঁ । ইয়াত প্ৰায় ৫ শতাধিকৰো অধিক পৰিয়াল আছে । আমাৰ ইয়াত ডিজি আছে কিন্ত তেল নাই । সেইকাৰণে বিগত ৬ মাহ ধৰি এই আঁচনি বন্ধ হৈ আছে আৰু ৰাইজে বিশুদ্ধ খোৱাপানী পোৱা নাই ।"