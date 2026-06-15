ETV Bharat / Videos

দুই পুত্ৰ-বোৱাৰীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ, কোনোমতে ৰক্ষা পৰিলে প্ৰাণ - ATTEMPTED TO MURDER

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
জোনাইত বোৱাৰীয়েকৰ দাৰ ঘাপত কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা শাহুৱেকৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 11:55 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই: জোনাইৰ ডেকাপাম আনু গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা । দুই পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে মিলি জন্মদাত্ৰী মাতৃক দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে পুৱা ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বোৱাৰীয়েকক শোৱনিকোঠাৰ পৰা জগাবলৈ চেষ্টা কৰাত দুয়োৰে মাজত সামান্য তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । তাৰপিছতে বোৱাৰীয়েকে বিভিন্ন অশ্লীল ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে নিজ শাহুৱেকক । পৰৱৰ্তী সময়ত এখন চোকা দাৰে শাহুৱেকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ আৰু মূৰত ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে ।

ইফালে এই ঘটনাত দুই পুত্ৰ ক্ৰমে সত্য পেগু আৰু অৰূপ পেগুৱে মাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ সলনি বোৱাৰীয়েকৰ পক্ষ লৈ নিজ জন্মদাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাবলৈ উদ্যত হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ আত্মীয়ই ।

ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত চিলাপথাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ই ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে অভিযুক্ত দুই পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়েকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ৫ মিনিটতে ভংগ হ'ল বাইক কিনাৰ সপোন; মঙলদৈত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা

জোনাই: জোনাইৰ ডেকাপাম আনু গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ ঘটনা । দুই পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়ে মিলি জন্মদাত্ৰী মাতৃক দাৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

জানিব পৰা মতে, সোমবাৰে পুৱা ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে বোৱাৰীয়েকক শোৱনিকোঠাৰ পৰা জগাবলৈ চেষ্টা কৰাত দুয়োৰে মাজত সামান্য তৰ্ক-বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হয় । তাৰপিছতে বোৱাৰীয়েকে বিভিন্ন অশ্লীল ভাষাৰে গালি-গালাজ কৰাৰ লগতে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰে নিজ শাহুৱেকক । পৰৱৰ্তী সময়ত এখন চোকা দাৰে শাহুৱেকৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশ আৰু মূৰত ঘপিয়াই গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত কৰে ।

ইফালে এই ঘটনাত দুই পুত্ৰ ক্ৰমে সত্য পেগু আৰু অৰূপ পেগুৱে মাতৃক ৰক্ষা কৰাৰ সলনি বোৱাৰীয়েকৰ পক্ষ লৈ নিজ জন্মদাত্ৰীৰ ওপৰত আক্ৰমণ চলাবলৈ উদ্যত হোৱা বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ আত্মীয়ই ।

ঘটনাৰ পিছতে স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে মহিলাগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰি সংকটজনক অৱস্থাত চিলাপথাৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ আত্মীয়ই ঘটনাটোৰ নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবী জনোৱাৰ লগতে অভিযুক্ত দুই পুত্ৰ আৰু বোৱাৰীয়েকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবীত চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক: ৫ মিনিটতে ভংগ হ'ল বাইক কিনাৰ সপোন; মঙলদৈত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা

For All Latest Updates

TAGGED:

হত্যাৰ অপচেষ্টা
JONAI POLICE
চিমেন চাপৰি আৰক্ষী থানা
মাতৃক হত্যাৰ অপচেষ্টা
ATTEMPTED TO MURDER

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

World Dengue Day

বিশ্ব ডেংগু দিৱস উপলক্ষে স্বাস্থ্য বিভাগৰ সজাগতা কাৰ্যসূচী

June 15, 2026 at 10:07 PM IST
Wild elephant terror

বন্যহস্তীৰ ভয়ত বিনিদ্ৰ ৰজনী কটাইছে ক্ষেত্ৰীবাসীয়ে

June 15, 2026 at 8:45 PM IST
CPIM PROTEST

পথৰ মাজেৰে বাইক থেলি মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ

June 15, 2026 at 4:04 PM IST
BOOK RELEASE

কবি মিহিৰ মৌচম ৰয়ৰ কাব্যগ্ৰন্থ উন্মোচন

June 15, 2026 at 12:31 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.