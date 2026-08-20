ETV Bharat / Videos

ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ - ইটিভি ভাৰত অসম

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 20, 2026 at 10:00 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া: এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগ ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শ্বৰিয়তপুৰ হাইস্কুলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় সহায়ক আনোৱাৰ হুছেইন আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম খানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে আৱণ্টিত চাউলৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে । যোৱা ৩০ মে’ত ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ৯ কুইণ্টল ৯৫ কেজি চাউল নিয়াৰ পিছত সেই চাউল আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

বিষয়টো সন্দৰ্ভত কলগাছিয়াৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া মিজানুৰ ৰহমান শ্বেখে বিদ্যালয়খনত তদন্ত চলায় । সেই সময়ত বিদ্যালয়ত মাত্ৰ ডেৰ বস্তা চাউলহে আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় ২০ দিন পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰা তদন্ত কমিটীয়ে বিদ্যালয়খনত ১৭ বস্তা চাউল থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে । কেৱল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলৰ বিষয়তেই নহয়, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰো তদন্তত উল্লেখ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা

জনিয়া: এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগ ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শ্বৰিয়তপুৰ হাইস্কুলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।

অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় সহায়ক আনোৱাৰ হুছেইন আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম খানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে আৱণ্টিত চাউলৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে । যোৱা ৩০ মে’ত ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ৯ কুইণ্টল ৯৫ কেজি চাউল নিয়াৰ পিছত সেই চাউল আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।

বিষয়টো সন্দৰ্ভত কলগাছিয়াৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া মিজানুৰ ৰহমান শ্বেখে বিদ্যালয়খনত তদন্ত চলায় । সেই সময়ত বিদ্যালয়ত মাত্ৰ ডেৰ বস্তা চাউলহে আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় ২০ দিন পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰা তদন্ত কমিটীয়ে বিদ্যালয়খনত ১৭ বস্তা চাউল থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে । কেৱল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলৰ বিষয়তেই নহয়, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰো তদন্তত উল্লেখ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা

For All Latest Updates

TAGGED:

MIDDAY MEAL SCAM
মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল
শ্বৰিয়তপুৰ হাইস্কুল
ইটিভি ভাৰত অসম
MIDDAY MEAL RICE

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Singer Deeplina Deka

১০০ বানাক্ৰান্ত পৰিয়ালক ঘৰখন পুনৰ নিৰ্মাণ কৰাত ব্যস্ত দীপলিনা ডেকা

August 20, 2026 at 9:51 PM IST
Moran minor girl molest

ঘৰৰ সমুখৰ পৰাই অপহৰণ কৰি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ, তিনি অভিযুক্তক জে’ললৈ প্ৰেৰণ

August 20, 2026 at 9:49 PM IST
assam floods 2026

বানৰ পিছত ধনতোলা মথাউৰি মেৰামতিৰ কাম প্ৰায় ৮০ শতাংশ সম্পন্ন

August 20, 2026 at 4:37 PM IST
holy vadra month 2026 celebrated in Satra and Namghar of majuli

পৱিত্ৰ ভাদমাহ আৰম্ভ, ভক্তিৰসত বিলীন সত্ৰপীঠ মাজুলী

August 19, 2026 at 3:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.