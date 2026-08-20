ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল বিক্ৰীৰ অভিযোগ - ইটিভি ভাৰত অসম
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : August 20, 2026 at 10:00 PM IST
জনিয়া: এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগ ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শ্বৰিয়তপুৰ হাইস্কুলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় সহায়ক আনোৱাৰ হুছেইন আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম খানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে আৱণ্টিত চাউলৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে । যোৱা ৩০ মে’ত ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ৯ কুইণ্টল ৯৫ কেজি চাউল নিয়াৰ পিছত সেই চাউল আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিষয়টো সন্দৰ্ভত কলগাছিয়াৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া মিজানুৰ ৰহমান শ্বেখে বিদ্যালয়খনত তদন্ত চলায় । সেই সময়ত বিদ্যালয়ত মাত্ৰ ডেৰ বস্তা চাউলহে আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় ২০ দিন পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰা তদন্ত কমিটীয়ে বিদ্যালয়খনত ১৭ বস্তা চাউল থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে । কেৱল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলৰ বিষয়তেই নহয়, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰো তদন্তত উল্লেখ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ।
লগতে পঢ়ক: বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা
জনিয়া: এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগ ৷ বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত শ্বৰিয়তপুৰ হাইস্কুলত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল আত্মসাৎ আৰু বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ।
অভিযোগ অনুসৰি, বিদ্যালয়খনৰ কাৰ্যালয় সহায়ক আনোৱাৰ হুছেইন আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষক ৰফিকুল ইছলাম খানে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাবে আৱণ্টিত চাউলৰ ক্ষেত্ৰত অনিয়ম সংঘটিত কৰিছে । যোৱা ৩০ মে’ত ভাৰপ্ৰাপ্ত প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে ৯ কুইণ্টল ৯৫ কেজি চাউল নিয়াৰ পিছত সেই চাউল আত্মসাৎ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
বিষয়টো সন্দৰ্ভত কলগাছিয়াৰ ৰূপসী প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ শিক্ষা বিষয়া মিজানুৰ ৰহমান শ্বেখে বিদ্যালয়খনত তদন্ত চলায় । সেই সময়ত বিদ্যালয়ত মাত্ৰ ডেৰ বস্তা চাউলহে আছিল ৷ কিন্তু ইয়াৰ প্ৰায় ২০ দিন পিছত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গঠন কৰা তদন্ত কমিটীয়ে বিদ্যালয়খনত ১৭ বস্তা চাউল থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে । কেৱল মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউলৰ বিষয়তেই নহয়, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰো তদন্তত উল্লেখ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ৰাইজে ।
লগতে পঢ়ক: বিদ্যালয় নহয় যেন পথাৰৰ মাজৰ জুপুৰীহে, ধেমাজিত জৰাজীৰ্ণ দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ কাৰখানা