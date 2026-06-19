ETV Bharat / Videos

অ'এনজিচিৰ অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগেৰে শিৱসাগৰত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ - ALL TAI AHOM STUDENTS UNION

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
শিৱসাগৰত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 3:33 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ : অ'এনজিচিয়ে অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাছুৰ কৰ্মীয়ে ৷ 

আটাছুৰ আহ্বানত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অএনজিচিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিবাদীকাৰী সংগঠনটোৰ কৰ্মী ৷ লগতে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৷

অ'এনজিচিৰ কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ বন্ধ কৰা, ১০০% থলুৱা নিযুক্তি নিশ্চিত কৰা, ব্যক্তিগতকৰণৰ চক্ৰান্ত বন্ধ কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা আৰু পৰিৱেশ সন্তুলন, পৰম্পৰাগত ক'লা-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ, ক্ৰীড়া আন্তঃগাঠনিৰ উন্নিতকৰণ, ঠিকা আৱন্টনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ নাজিৰাত ৰখা‌, অ'এনজিচিৰ পৰিচালিত চিকিৎসালয়ৰ পৰিকাঠামো উন্নত কৰা আৰু চ্যুকাফা চিকিৎসালয়ত লুণ্ঠন বন্ধ কৰা আদি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

এই সন্দৰ্ভত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়,"অসমত তেল উৎপাদন কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ কাৰ্যালয় স্থান্তৰ কৰিব তেনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে ৷ অ'এনজিচিত অসমৰ যুৱ-যুৱতীয়ে চাকৰি পাব লাগিব ৷ কিন্তু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষই অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷"

লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন

শিৱসাগৰ : অ'এনজিচিয়ে অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাছুৰ কৰ্মীয়ে ৷ 

আটাছুৰ আহ্বানত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অএনজিচিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিবাদীকাৰী সংগঠনটোৰ কৰ্মী ৷ লগতে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৷

অ'এনজিচিৰ কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ বন্ধ কৰা, ১০০% থলুৱা নিযুক্তি নিশ্চিত কৰা, ব্যক্তিগতকৰণৰ চক্ৰান্ত বন্ধ কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা আৰু পৰিৱেশ সন্তুলন, পৰম্পৰাগত ক'লা-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ, ক্ৰীড়া আন্তঃগাঠনিৰ উন্নিতকৰণ, ঠিকা আৱন্টনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ নাজিৰাত ৰখা‌, অ'এনজিচিৰ পৰিচালিত চিকিৎসালয়ৰ পৰিকাঠামো উন্নত কৰা আৰু চ্যুকাফা চিকিৎসালয়ত লুণ্ঠন বন্ধ কৰা আদি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷

এই সন্দৰ্ভত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়,"অসমত তেল উৎপাদন কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ কাৰ্যালয় স্থান্তৰ কৰিব তেনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে ৷ অ'এনজিচিত অসমৰ যুৱ-যুৱতীয়ে চাকৰি পাব লাগিব ৷ কিন্তু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষই অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷"

লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন

For All Latest Updates

TAGGED:

শিৱসাগৰ
অএনজিচি
আটাছুৰ প্ৰতিবাদ
ETV BHARAT ASSAM
ALL TAI AHOM STUDENTS UNION

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Golaghat News

বহিঃৰাজ্যত মৃত্যু গোলাঘাটৰ যুৱক, অসহায় পিতৃ-মাতৃৰ কাতৰ অনুৰোধ মুখ্যমন্ত্ৰী-বিধায়কলৈ...

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
TMPK

জোনাই মিচিং কৃষ্টি ভৱনত ১ জুলাইৰ পৰা টিএমপিকেৰ ১৭ সংখ‍্যক কেন্দ্ৰীয় অধিৱেশন

June 19, 2026 at 2:28 PM IST
Jonai News

শুকান নদীৰ বুকুত অবৈধ বালি খনন, গৰাখহনীয়াৰ বাবে নিদ্ৰাহীন হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া ৰাইজ

June 19, 2026 at 2:26 PM IST
A BJP supporter walked from Tinsukia to Guwahati to meet the CM

শৰীৰত বিজেপি শীৰ্ষ নেতাৰ ছবি অংকন কৰি পদযাত্ৰা এজন বিজেপি সমৰ্থকৰ

June 19, 2026 at 1:04 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.