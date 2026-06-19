অ'এনজিচিৰ অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগেৰে শিৱসাগৰত আটাছুৰ প্ৰতিবাদ - ALL TAI AHOM STUDENTS UNION
🎬 Watch Now: Feature Video
Published : June 19, 2026 at 3:33 PM IST
শিৱসাগৰ : অ'এনজিচিয়ে অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাছুৰ কৰ্মীয়ে ৷
আটাছুৰ আহ্বানত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অএনজিচিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিবাদীকাৰী সংগঠনটোৰ কৰ্মী ৷ লগতে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৷
অ'এনজিচিৰ কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ বন্ধ কৰা, ১০০% থলুৱা নিযুক্তি নিশ্চিত কৰা, ব্যক্তিগতকৰণৰ চক্ৰান্ত বন্ধ কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা আৰু পৰিৱেশ সন্তুলন, পৰম্পৰাগত ক'লা-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ, ক্ৰীড়া আন্তঃগাঠনিৰ উন্নিতকৰণ, ঠিকা আৱন্টনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ নাজিৰাত ৰখা, অ'এনজিচিৰ পৰিচালিত চিকিৎসালয়ৰ পৰিকাঠামো উন্নত কৰা আৰু চ্যুকাফা চিকিৎসালয়ত লুণ্ঠন বন্ধ কৰা আদি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
এই সন্দৰ্ভত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়,"অসমত তেল উৎপাদন কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ কাৰ্যালয় স্থান্তৰ কৰিব তেনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে ৷ অ'এনজিচিত অসমৰ যুৱ-যুৱতীয়ে চাকৰি পাব লাগিব ৷ কিন্তু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষই অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন
শিৱসাগৰ : অ'এনজিচিয়ে অসম বিৰোধী নীতি গ্ৰহণৰ অভিযোগ তুলি শুকুৰবাৰে শিৱসাগৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আটাছুৰ কৰ্মীয়ে ৷
আটাছুৰ আহ্বানত অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি অএনজিচিৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰে প্ৰতিবাদীকাৰী সংগঠনটোৰ কৰ্মী ৷ লগতে কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী সকলে ৷
অ'এনজিচিৰ কাৰ্যালয়সমূহ স্থানান্তৰ বন্ধ কৰা, ১০০% থলুৱা নিযুক্তি নিশ্চিত কৰা, ব্যক্তিগতকৰণৰ চক্ৰান্ত বন্ধ কৰা, বিশুদ্ধ খোৱাপানী যোগান ধৰা আৰু পৰিৱেশ সন্তুলন, পৰম্পৰাগত ক'লা-সংস্কৃতি সংৰক্ষণ, ক্ৰীড়া আন্তঃগাঠনিৰ উন্নিতকৰণ, ঠিকা আৱন্টনৰ নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰ নাজিৰাত ৰখা, অ'এনজিচিৰ পৰিচালিত চিকিৎসালয়ৰ পৰিকাঠামো উন্নত কৰা আৰু চ্যুকাফা চিকিৎসালয়ত লুণ্ঠন বন্ধ কৰা আদি দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৷
এই সন্দৰ্ভত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়,"অসমত তেল উৎপাদন কৰি বহিঃৰাজ্যলৈ কাৰ্যালয় স্থান্তৰ কৰিব তেনেধৰণৰ কথা হ'ব নোৱাৰে ৷ অ'এনজিচিত অসমৰ যুৱ-যুৱতীয়ে চাকৰি পাব লাগিব ৷ কিন্তু অ'এনজিচি কৰ্তৃপক্ষই অসম বিৰোধী স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে ৷"
লগতে পঢ়ক:ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন