কিয় কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ? অখিলৰ প্ৰশ্ন - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

অখিল গগৈ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 7, 2026 at 2:08 PM IST

যোৰহাট : গৰু খোৱা মানুহক যদি ভোট দিব নালাগে তেতিয়া হ'লে কিয় কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ কিয় গৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী ? মৰিয়নীত ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ এই প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈৰ ৷

তেওঁ লগতে কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই সদায় হিন্দু-মুছলমান কৰি সমাজখনক ভাগ ভাগ কৰিব বিচাৰিছে ৷ উন্নয়নৰ কথা বাদ দি কেৱল কোনে গৰুমাংস খায় তাক লৈ চৰ্চা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ যাৰ বাবে ৰাইজে এইবাৰ বিদায় দিব মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাক ৷"  

সোমবাৰে মৰিয়নীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়,"ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে চাহ বাগিচাত আমাৰ জ্ঞানশ্ৰীক সোমাবলৈ দিয়া নাই, মৰিয়নী সমষ্টিত জ্ঞানশ্ৰী বৰাৰ জয় নিশ্চিত ৷ সেয়ে ভয় খাইছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে আৰু গুণ্ডাবাহিনী লগাইছে ৷ এইবাৰ চৰকাৰৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে অসমৰ ৰাইজে ৷"

