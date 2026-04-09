ETV Bharat / Videos

বিজেপিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ৰাইজে এইবাৰ ভোটদান কৰিছে: লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে (ETV Bharat assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 1:27 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি তথা খোৱাং বিধানসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে ৷ প্ৰতিগৰাকী ভোটাৰলৈ শুভেচ্ছা জনাই লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "এয়াই গণতন্ত্ৰৰ শক্তি ৷ আৰু ইয়াৰ যোগেদি বিগত সময়ছোৱাত যিধৰণৰ অন্যায়, যি ধৰণৰ জনবিৰোধী, গণবিৰোধী কাম-কাজত চৰকাৰখন লিপ্ত হৈছিল; জনগণৰ আশা-আকাংশা, মৌলিক বিষয়বোৰ, তেওঁলোকৰ খোৱা-বোৱা, শিক্ষা-স্বাস্থ্য, জীৱন-জীৱিকা, নোপোৱাৰ বেদনা সকলো কথাৰে আজি প্ৰতিফলন ঘটিব ৷ এইবাৰ ৰাইজে পৰিত্ৰাণ বিচাৰি ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে ।"

ইয়াৰ লগতে শাসকীয় দলটোৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰি গগৈয়ে কয়, "ভুৱা ভোটাৰ আৰু ভোট চুৰিৰ প্ৰসংগটো দেশত বহুদিন ধৰি চৰ্চা লাভ কৰি আহিছে ৷ কৰবাত ভোট কৰ্তন কৰা হৈছে যি ভোট বিজেপিৰ বিপক্ষে ৷  বাহিৰৰ পৰা গাড়ী-ৰে’লৰে মানুহ আনি ভোট দিয়াব বিচাৰিছে বিজেপিয়ে । বিহাৰ আৰু পশ্চিমবংগৰ পঞ্জীয়নকৃত নম্বৰ অসমত দপদপাই ফুৰিছে ৷ এইটো অত্যন্ত এটা ভয়াৱহ কথা ৷ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতি এয়া অশুভ সংকেট ৷ থলগিৰি, অসমীয়া, খিলঞ্জীয়াৰ প্ৰতি এয়া ভাবুকি ।"  

খোৱাং সমষ্টিত এইবাৰ টকাৰ ৰাজনীতি শাসকীয় দলটোৱে কৰিছে বুলি অভিযাগ তুলি গগৈয়ে ধনবল, বাহুবল প্ৰয়োগ কৰিলেও ৰাইজ বিচলিত নহয় বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত উল্লেখ কৰে ৷ 

For All Latest Updates

TAGGED:

অসম বিধানসভা নিৰ্বাচন 2026
অসম জাতীয় পৰিষদ
অজাপ প্ৰাৰ্থী লুৰীণজ্যোতি গগৈ
খোৱাং বিধানসভা সমষ্টি
ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

...view details

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.