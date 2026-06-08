ETV Bharat / Videos

অসমত খিলঞ্জীয়া মানুহলৈ সংকট নামি আহিছে : লুৰীণজ্যোতি গগৈ - AJP LEADER LURINJYOTI GOGO

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহলৈ সংকট নামি আহিছে (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 8:58 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নলবাৰী: সোমবাৰে নলবাৰীৰ চামতাৰ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দল । সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হোৱা দলটোৱে শোকসন্ত্বপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দি এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হোৱাৰ কামনা কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলটোৱে ।

মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডত আৰু জৰিত লোকক চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাই অজাপ নেতা গগৈয়ে । আনহাতে গুৱাহাটীত অসমীয়া গ' বেক ধ্বনি দিয়া ঘটনাক সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়,"অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংকট নামি আহিছে ৷ সেইবাবে অনা অসমীয়াই অসমীয়া মূৰ্দাবাদ দিবলৈ সাহস কৰিছে ৷ জাতি, মাটি, ভেটিৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিক ভাষণ হ'লেই নহ'ব, ইয়াক কাৰ্যকাৰী কৰিব লাগিব । চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ নিৰপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:'কুণ্ডিল সেনা'ক নিষিদ্ধ ঘোষণা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ

নলবাৰী: সোমবাৰে নলবাৰীৰ চামতাৰ মাধুৰ্য বৰ্মনৰ বাসগৃহত উপস্থিত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দল । সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত উপস্থিত হোৱা দলটোৱে শোকসন্ত্বপ্ত পৰিয়াল বৰ্গলৈ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে পৰিয়াল আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডক গৰিহণা দি এই ঘটনাই শেষ ঘটনা হোৱাৰ কামনা কৰে অসম জাতীয় পৰিষদৰ দলটোৱে ।

মাধুৰ্য বৰ্মনৰ হত্যাকাণ্ডত আৰু জৰিত লোকক চিনাক্ত কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাই অজাপ নেতা গগৈয়ে । আনহাতে গুৱাহাটীত অসমীয়া গ' বেক ধ্বনি দিয়া ঘটনাক সন্দৰ্ভত লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়,"অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ সংকট নামি আহিছে ৷ সেইবাবে অনা অসমীয়াই অসমীয়া মূৰ্দাবাদ দিবলৈ সাহস কৰিছে ৷ জাতি, মাটি, ভেটিৰ সুৰক্ষাৰ বিষয়টো ৰাজনৈতিক ভাষণ হ'লেই নহ'ব, ইয়াক কাৰ্যকাৰী কৰিব লাগিব । চৰকাৰে খিলঞ্জীয়াৰ নিৰপত্তা প্ৰদান কৰিব লাগে ৷"

লগতে পঢ়ক:'কুণ্ডিল সেনা'ক নিষিদ্ধ ঘোষণা চুতীয়া জনগোষ্ঠীৰ

For All Latest Updates

TAGGED:

লুৰীণজ্যোতি গগৈ
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মাধুৰ্য বৰ্মান
নলবাৰী
AJP LEADER LURINJYOTI GOGO

ABOUT THE AUTHOR

author-img

ETV Bharat Assamese Team

Assam is a state which has a unique topography and culture. It is a major state among the North Eastern states. The region is strategically important because it shares international borders with Nepal, Bhutan, China, Myanmar and Bangladesh. ETV Bharat Assamese not only brings out stories from Assam but also from other North Eastern states. It exhaustively covers the region for its audiance....view details

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

New assamese song of sankuraj konwar

শংকুৰাজ কোঁৱৰৰ কণ্ঠত ৰাজস্থানী লোকসংগীতৰ সুৰত ‘ধৰ ধৰ কলীয়া’

June 8, 2026 at 5:54 PM IST
Use of domestic gas cylinders in hotels and restaurants in Nagaon

নগাঁৱৰ হোটেল-ৰেস্তোঁৰাত ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ

June 8, 2026 at 4:15 PM IST
Police seized several tractors in Jonai

জোনাই থানাত সোমাইছে ইখনৰ পিছত সিখন ট্ৰেক্টৰ, কিন্তু কিয় ?

June 7, 2026 at 7:50 PM IST
Dibrugarh Police

আদালতৰ চৌহদতে অধিবক্তাক প্ৰহাৰ আচামীৰ, আহত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি

June 6, 2026 at 10:14 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.