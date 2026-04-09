দিছপুৰত বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ : ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি এই দাবী অজাপ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইৰ - ASSAM ASSEMBLY ELECTION 2026

দিছপুৰত বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ,দাবী অজাপ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁইৰ (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 9, 2026 at 11:22 AM IST

Updated : April 9, 2026 at 11:28 AM IST

নগাঁও : বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰ ভাগতে নগাঁৱত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী ৰাজেন গোহাঁয়ে ৷ নগাঁও ডচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে অজাপৰ বঢ়মপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ভোটদান কৰি তেওঁ কয়, "ৰাজ্যত এইবাৰ পৰিৱৰ্তন আহিব ৷ অজাপৰ প্ৰতি ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস বাঢ়িছে ৷ এইবাৰ দিছপুৰত বিৰোধী ঐক্যৰ চৰকাৰ হ'ব ৷ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে কেৱল ধন-সম্পত্তি গঢ়িব জানে ৷ টকাই সকলো বুলি তেওঁ ভাবে ৷"

আনহাতে মধ্য গুৱাহাটী সমষ্টিৰ অজাপৰ প্ৰাৰ্থী কুংকি চৌধুৰীৰ সন্দৰ্ভত বিগত সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ সন্দৰ্ভত গোহাঁয়ে কয়,"ৰাজনীতিলৈ অহা ১০-১৫ দিনৰ ভিতৰতে ইমান চৰ্চা লাভ কৰিলে কুংকিয়ে ৷ ৰাইজে এইবাৰ কুংকিৰ সমৰ্থনত ভোট দিব ৷ আমি এশ শতাংশ জয়লাভ কৰিম ৷"

