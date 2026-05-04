ধিঙৰ পৰা খহিল এআইইউডিএফ, ৰাইজৰ দলৰ দখলত ধিং সমষ্টি - ASSAM ASSEMBLY ELECTION RESULT 2026

ৰাইজৰ দলৰ দখলত ধিং সমষ্টি (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 4, 2026 at 6:18 PM IST

নগাঁও : নগাঁও জিলাৰ অন্যতম সমষ্টি হৈছে ধিং ৷ বিগত তিনিবাৰকৈ এআইইউডিএফৰ দখলত থকা ধিং সমষ্টিত এইবাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ধুমুহা বলিল ৷ এআইইউডিএফৰ দুৰ্গ স্বৰূপ ধিং সমষ্টিত এইবাৰ ৰাইজৰ দলৰ দখললৈ আহিল ৷ ধিং সমষ্টিত প্ৰায় ৭০ হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হৈছে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে । ইতিমধ্যে গণনা সম্পন্ন হৈছে যদিও নিৰ্বাচন আয়োগে আনুষ্ঠানিকতা প্ৰকাশ কৰা নাই ৷

ভোটগণনা শেষ হোৱাৰ পাছতে ৰাইজৰ দলৰ প্ৰাৰ্থী মেহবুব মুক্তাৰে কয়,"অসমৰ আটাইতবোৰ সমষ্টিৰ ভিতৰত পিছপৰা সমষ্টিটো হৈছে ধিং সমষ্টি ৷ ভিন্ন সমস্যাৰ সৈতে ধিং সমষ্টিবাসী বিগত সময়ত যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল ৷ সেয়ে পৰিৱৰ্তনৰ স্বাৰ্থত ৰাইজে এইবাৰ আমাক ভোট দিছে ৷ ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতি সন্মান জনাই বিগত সময়ত ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি যাম ৷"

