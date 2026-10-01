ETV Bharat / Videos

অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট, 'অ'এনজিচি কাৰো পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয়'

🎬 Watch Now: Feature Video

thumbnail
অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত ধৰ্মঘট (ETV Bharat Assam)

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 1, 2026 at 7:04 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

নাজিৰা : বুধবাৰে প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো নাজিৰাস্থিত অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰায় শতাধিক লোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে । অ'এনজিচিৰ গেলেকী তৈলক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিগতকৰণ তৎকালে বন্ধ কৰা, অসম তৈলক্ষেত্ৰ আৰু ৰিগসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়া কাৰ্য বন্ধ কৰা, বিভিন্ন খালী পদত অঞ্চলটোৰ শিক্ষিত থলুৱা নিবনুৱাক শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা, শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ সাহাৰ্য আৰু বিধ্বস্ত বাট-পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৫০০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা আদি দাবীৰে শিৱসাগৰ জিলা গণ সংগঠনসমূহৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চই গ্ৰহণ কৰিলে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৷

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতা কনক গগৈয়ে কয়, "অ'এনজিচিয়ে অসমৰ সম্পদৰ প্ৰাসংগিকতা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । অ'এনজিচিক ইয়াৰ পথা উঠাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৷ অ'এনজিচিক কাৰো পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয় । কোনো দলৰ পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয় ৷ অ'এনজিচি আমাৰ সম্পদ, ৰাইজৰ সম্পদ, আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰিবই লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে ।"

লগতে পঢ়ক: নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

নাজিৰা : বুধবাৰে প্ৰখৰ ৰ'দৰ মাজতো নাজিৰাস্থিত অ'এনজিচিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰায় শতাধিক লোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰে । অ'এনজিচিৰ গেলেকী তৈলক্ষেত্ৰৰ ব্যক্তিগতকৰণ তৎকালে বন্ধ কৰা, অসম তৈলক্ষেত্ৰ আৰু ৰিগসমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডক গতাই দিয়া কাৰ্য বন্ধ কৰা, বিভিন্ন খালী পদত অঞ্চলটোৰ শিক্ষিত থলুৱা নিবনুৱাক শীঘ্ৰে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা, শেহতীয়া বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা লোকসকলৰ সাহাৰ্য আৰু বিধ্বস্ত বাট-পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৫০০ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা আদি দাবীৰে শিৱসাগৰ জিলা গণ সংগঠনসমূহৰ যৌথ সংগ্ৰামী মঞ্চই গ্ৰহণ কৰিলে ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৷

সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত কমিউনিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতা কনক গগৈয়ে কয়, "অ'এনজিচিয়ে অসমৰ সম্পদৰ প্ৰাসংগিকতা নাইকিয়া কৰিবৰ বাবে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিছে । অ'এনজিচিক ইয়াৰ পথা উঠাই নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে ৷ অ'এনজিচিক কাৰো পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয় । কোনো দলৰ পৈত্ৰিক সম্পত্তি নহয় ৷ অ'এনজিচি আমাৰ সম্পদ, ৰাইজৰ সম্পদ, আমি ইয়াক ৰক্ষা কৰিবই লাগিব যিকোনো প্ৰকাৰে ।"

লগতে পঢ়ক: নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

For All Latest Updates

TAGGED:

অএনজিচি
নাজিৰা
প্ৰতিবাদ
ETV BHARAT ASSAM
ONGC

সম্বন্ধীয় প্ৰতিবেদন

Nasha Mukt Sankalp Abhiyan in Barpeta

নিচামুক্ত ভাৰত সংকল্প : বৰপেটাত অসমৰ ৰাজ্যপালৰ পদযাত্ৰা

September 26, 2026 at 4:58 PM IST
Chhattisgarh governor Ramen Deka

ছত্তীশগড়তো শংকৰদেৱৰ অমৰ সৃষ্টিক জীয়াই ৰখাৰ প্ৰয়াস ৰাজ্যপাল ৰমেন ডেকাৰ

September 21, 2026 at 12:37 PM IST
zubeen garg's mama mami remember singer on his first death anniversary

জুবিনৰ স্মৃতিয়ে আমনি কৰি ফুৰিছে মোমায়েক-মামীয়েকক

September 19, 2026 at 8:54 PM IST
Zubeen Garg death anniversary

মৰাণত প্ৰাণৰ শিল্পীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন; মাজুলীতো জুবিন দিৱস পালন

September 19, 2026 at 7:57 PM IST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.